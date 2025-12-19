Pierre Le Manh: “República Dominicana se prepara para hacerle frente a los cambios por la IA”

El experto analista, asesor, Pierre Le Manh, afirma que República Dominicana se prepara para hacerle frente a los cambios acelerados y a los desafíos del mundo de hoy, incluida la Inteligencia Artificial y las oportunidades que sugiere. Desde su óptica, el país, tiene planes muy ambiciosos para los próximos diez o quince años.

Pero entiende que estos planes se hacen realidad a través de la Dirección de Proyectos que contempla preparar más personas para que estén listas a enfrentar estos desafíos y puedan seguir gestionando las transformaciones que se vive hoy día.

"Y obviamente, que ese éxito de los proyectos, lo veamos de manera continua", expresó el presidente CEO del Project Management Institute PMI al participar del Congreso Internacional de Dirección de Proyectos que se llevó a cabo en el hotel Paradisus Punta Cana, organizado por el capítulo local.

El analista internacional expuso que los proyectos que están basados en la IA los están utilizando, no sólo como herramienta, sino para eficientizar y preparar a los directores de proyectos, para que sean más competitivos y mejor preparados y que puedan trabajar en estos proyectos basados en la IA.

Pierre con una trayectoria multicultural y experiencia liderando compañías en diversas industrias del conocimiento nacido en Europa, de madre vietnamita y padre francés siempre confesó que definitivamente lo que le atrae a este país es la oportunidad de generar impacto a través de proyectos, provocar impactos en las personas, y ver entregados y concluidos estos proyectos.

Con un historial comprobado de entrega de resultados y de guiar organizaciones a través de transformaciones complejas y procesos de globalización con el PMI, ha encontrado una comunidad que lo mueve logrando crear impacto a través de proyectos, por lo que señala:

“República Dominicana tiene muchas oportunidades de avances, y me siento muy feliz y honrado de estar en este país”. Con respecto al futuro e impacto en países de estas organizaciones dedicadas a la Dirección de Proyectos, reconoció los planes ambiciosos de República Dominicana y el hecho de que se manejen con los criterios que promueve su firma.

Los cambios

Pierre, quien gusta crear nuevas formas de difundir conocimiento especializado, desarrollar habilidades y promover la educación, considera que no hay una cosa tal como una transformación, sin la transformación con la gente.

“La gente es que siempre está involucrada en la formación de proyectos y la forma en la que estamos transformando es a través de la Dirección de Proyectos y cómo se entregan estos proyectos”.

Sobre el manejo y entrega de valores sostuvo que en PMI se trabaja con una visión sencilla, de cómo llevar a cabo y definir el éxito de los proyectos y la forma de medir si el esfuerzo y el costo es menor que el beneficio: “Si lo ponemos en una balanza, y los beneficios obtenidos superan el costo de los proyectos, es porque el proyecto está siendo exitoso”.

“En un mundo actual, donde estamos constantemente expuestos a cambios acelerados, a muchos desafíos, con muchas incertidumbres son precisamente estos proyectos los que se adaptan constantemente y que permiten que estos cambios sucedan”.

La IA tiene dos caras de la moneda. De un lado es como una herramienta de trabajo, donde el director de Proyectos y la profesión, se puede automatizar, agilizar las tareas, entregar más trabajo en menos tiempo, haciendo la profesión más eficiente, logrando un efecto positivo en la cantidad de tareas a ejecutar.

El otro lado de la moneda, que es cuando la inteligencia artificial representa la esencia del proyecto: “Proyectos que están basados en la IA, la utilizan no solo como herramienta, y no se inclinan de un lado ni de otro, sino que están viendo ambas visiones, utilizan la herramienta para eficientizar, pero de otro lado está preparando los directores de proyectos, para que sean más competitivos y mejor preparados y puedan trabajar en estos proyectos, entregando valores”, expuso.

Buenas prácticas

El experto se refirió a al propósito de organización, incentivar, y hacer ese cambio de mentalidad en la profesión, de transitar un poco de lo que ha sido este pensamiento enfocado en el proceso, basado en una dirección enfocada hacia el liderazgo, y en lo que el proyecto está entregando; lo que requiere nuevas habilidades y un cambio de enfoque, porque las personas se tienen que preparar y estar consciente de su responsabilidad sobre el éxito de los proyectos, no solamente en la entrega del mismo, sino más allá, en el valor que está entregando.

Su aplicación

Respecto a los lugares donde se ha implementado y los resultados manifestó que el PMI realiza un reporte sobre el éxito de los proyectos todos los años y el mismo contempla una encuesta en diferentes partes del mundo y diferentes industrias, para poder entender las tendencias a nivel mundial.

Impresionado de RD

El analista dijo sentirse “muy impresionado con el desarrollo que tiene RD, hacia la aplicación que tiene para el crecimiento y para continuar con una aptitud muy positiva, sobre todo en la región, lo que se abona con una parte positiva, que es la cercanía de los mercados grandes como Estados Unidos”.

Consideró que el hecho de que la República Dominicana sea un país pequeño, no significa que no tenga potencial.

Su trayectoria

Pierre Le Manh creció en Europa, viene de una familia mixta. Con padre de Vietnam y madre Francesa; tiene dos hijos que residen en París y Londres; habla inglés fluido, francés e italiano.

Ha residido en los últimos años en los Estados Unidos. Se considera multicultural, le apasiona el ganar impacto a través de las personas, la sostenibilidad, entrega y el éxito de los proyectos.

Con una trayectoria en diferentes áreas multinacionales de gran impacto, en los últimos tres años ha estado en PMI, donde ha encontrado una comunidad que lo mueve, lo motiva y le apasiona liderando equipos para innovar con propósitos, en la cual ha logrado ganar impacto, a través de la Dirección de Proyectos.

Antes de unirse a PMI, Pierre dirigió la preparación para la expansión en Norteamérica de Galileo Global Education, un proveedor global líder en educación superior y plataformas de tecnología educativa, en el cual también es inversionista. Se desempeñó como Director Ejecutivo en Norteamérica y como Director General Adjunto Global en Ipsos, una de las mayores compañías de datos, análisis e insights del mundo.

Anhela viajar por el mundo para visitar a su gran familia y amigos, seguir los partidos del París Saint-Germain y recorrer Manhattan en su scooter eléctrico.