Fiestas navideñas: ¿Qué puedo usar los días 24, 25, 31 y 01?

Para el 24 de diciembre, aunque las redes han popularizado los ‘looks’ de pijamas coordinadas, esta fecha merece algo más significativo. Es un día familiar, sí, pero también solemos visitar a seres queridos.

Vestirnos adecuadamente, es una forma de honrar el momento, la tradición y sobre todo a nosotros mismos, así que es el día de sacar tu estilo personal por todo lo alto, ese look con el que simplemente te sientes espectacular.

Para el 25 de diciembre puede ser algo más relajado, ya que la celebración es una continuación del 24, por lo que el look puede ser más fresco, menos estructurado y más funcional: piezas soft, tejidos suaves, tonos claros o un toque navideño sutil.

El 31 de diciembre el look simboliza el cierre y el renacer. Aquí nos atrevemos más porque la ropa se convierte en manifestación de lo que queremos atraer: metalizados, colores vibrantes, escotes más protagónicos y texturas que transmitan poder.

Para el primero de enero es una página en blanco, es un día de calma, de reseteo mental, de nuevas oportunidades y más fe. Este día pide un look limpio, luminoso y renovado. Blancos, tonos mantequilla, siluetas ligeras y piezas que te hagan sentir alineada con tus nuevas metas.

¿Cómo puedo mantener mi estilo personal sin dejar de verme festiva?

La clave es nunca disfrazarse de tendencia, lo festivo debe adaptarse a ti, no al revés. Aquí te dejo algunas recomendaciones según el estilo personal:

Si tu estilo es clásico, incorpora el brillo en complementos: hebillas, botones especiales, mangas con detalles o un broche elegante

Si eres de estilo arriesgado, controla el equilibrio: si llevas una falda de lentejuelas, acompáñala de un top blanco o negro para un toque minimalista

Si tu estilo es romántico, texturas como encajes suaves o tonos pastel (malva, rosapalo) serán tus aliados

Si eres minimalista, apuesta por piezas monocromáticas en tonos intensos: un burgundy total-look, por ejemplo

El 60-30-10: la fórmula para verte moderna sin perder esencia

60% básico o atemporal 30% pieza llamativa (color, textura o volumen) 10% tendencia aplicada con sutileza

Tips adicionales para lograr looks impecables este fin de año

Integra texturas: leather + satén + punto fino crean dimensión sin saturar.

Elige un foco visual: ojos, labios o prenda protagonista, pero no todo a la vez.

Prueba tonalidades monocromáticas para estilizar: marrón sobre marrón, verde sobre verde.

Invierte en un blazer: es la pieza clave para armar diferentes Looks

Cambia la cartera pequeña por un clutch texturizado para elevar cualquier look nocturno.

Si dudas con zapatos: punta fina o sandalias minimalistas siempre funcionan.

Looks según el contexto

Para ambientes corporativos es bueno recordar que nuestra imagen sigue comunicando, aunque la temporada nos inyecte un poco de flexibilidad, por lo que puedes optar por:

Pantalones rectos o wide leg en verde o rojo oscuro y top en tonos neutros: blando, beige o gris.

Blazer largo con falda midi + cinturón con algún detalle como hebilla dorada

Tops estructurados con detalles sutiles (encaje fino, drapeados controlados, pequeños puntos de brillo)

Jumpsuit de pantalón recto en crepé o satén de color morado oscuro o burgundy.

Para ambientes más casuales

Piezas con detalles de confección como vuelos o movimiento

Cortes asimétricos en la parte superior

Vestidos tipo 'bandage' en verde oscuro con dorado para un look seductor pero refinado

Lentejuenas en dosis controladas como Crop top debajo del blazer que dejen ver un destello

Top de satén en color ciruela + Jean azul oscuro + Loafers marrón

Organza satinada en colores sobrios como negro o marrón