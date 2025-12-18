¿Cómo elegir los atuendos para estas fiestas?

La Navidad es una época que siempre llega cargada de emoción, nostalgia y un sentimiento que nos une a todas: el deseo de proyectar nuestra mejor versión. Esto va más allá de qué ponernos, es vestir con autenticidad, propósito y disfrutar de nuestra imagen.

Accesorios estratégicos, calzado distinto, looks según el contexto, tendencias para el año, los colores y el estilo personal, son elementos que juegan un rol importante a la hora de elegir la ropa ideal para estos días festivos de diciembre, es por ello que te presentamos algunas recomendaciones para elegir tu atuendo.

Identifica qué te hace sentir tú: ese pantalón de fit impecable, ese color que te levanta el ánimo o esa textura que te hace sentir imparable.

La teoría del color es tu aliada: si en tu guardarropa abunda el color azul, un zapato color naranja creará una armonía complementaria, si es el rosado, entonces un calzado verde botella o musgo dará equilibrio y modernidad. No estamos hablando de colores estridentes, sino de tonos elegantes como: vino, oliva oscuro o navy.

El color es el vehículo emocional de la moda, para esta temporada destacan:

El marrón oscuro con combinaciones con el negro para un total look elegante, excelente para la noche, si una de las piezas tiene textura diferente, ejemplo leather, se vuelve un ‘look’ premium, para el día combinar con el butter yellow para darle un toque fresco y armónico.

Verde esmeralda: símbolo de prosperidad y equilibrio, ideal para celebraciones importantes.

Morado oscuro y ciruela: misteriosos, modernos y con mucha presencia en vestidos, blazers y accesorios.

Neutros táctiles: beige mantequilla, gris perla y blanco invierno para quienes prefieren lo minimalista sin renunciar al lujo.

Eleva cualquier look con una regla sencilla: una textura protagonista + dos piezas neutras. Siempre funciona.

Accesorios estratégicos: Puede ser piezas maxi o chunkies para darle un toque audaz, como pulseras, tres collares de diferentes diseños, unas gafas de sol de color llamativo, algo que te haga salir de lo predecible

Calzado distinto: de punta fina para estilizar, loafers sofisticados para las que aman la comodidad sin perder elegancia o tacones en tonos inesperados que marquen la diferencia.

Toma en cuenta las tendencias

Las tendencias para éste fin de año transmiten un llamado a lo cálido y sofisticado con un toque de modernidad, es por eso que estamos viendo:

El estampado de vaca o cow print en tonos marrones con blanco. Es más recomendado para looks casuales de día.

Una paleta de color cálida y de tonos tierra como el marrón intenso, burgundy y tonos vino como protagonistas

En cuanto a texturas: los encajes con patrones más arquitectónicos.

Lentejuelas inteligentes: en piezas que luzcan lujosas, no saturadas.

Metalizados suaves como el champagne, oro viejo y plata mate.