Solsticio de Invierno 2025: celebrando la noche más larga

La segunda mitad del mes de diciembre trae consigo uno de los momentos más significativos del calendario astronómico y espiritual: el Solsticio de Invierno, este año sucede el 21 de diciembre. Este evento se celebra con expectativas renovadas a través de la tradicional “Noche de las Peticiones”, cuando escribimos al Ángel de la Navidad, nuestros anhelos.

En la bóveda celeste ocurre la entrada del Sol al signo de Capricornio. Diversos grupos espirituales y religiosos interpretan el solsticio desde perspectivas muy particulares, enriqueciendo la experiencia colectiva y personal.

El solsticio de invierno marca el momento en que el hemisferio norte experimenta la noche más larga y el día más corto del año. Astronómicamente, ocurre cuando el sol alcanza su posición más baja en el cielo, antes de iniciar su ascenso paulatino.

Simbólicamente, representa la muerte y el renacimiento de la luz, un punto de inflexión donde la oscuridad comienza a ceder terreno a la claridad. En muchas culturas, este cambio es considerado como una oportunidad para reflexionar sobre lo vivido y prepararse para un nuevo ciclo.

El Signo de Capricornio, en astrología simboliza la materialización, es un signo del elemento tierra, y cardinal, lo que además de un natural liderazgo, sus grandes ambiciones y disciplina lo llevan a realizar un trabajo tesonero por llegar a la cima y realizar sus sueños.

Capricornio, regido por Saturno, invita a la estructura, el esfuerzo y la consolidación de objetivos. Es un tiempo ideal para plantar semillas de intención y trabajar hacia objetivos materiales y espirituales en el año venidero.

Metafísicos consideran el solsticio como un portal energético. Los rituales metafísicos suelen incluir meditaciones, visualizaciones y afirmaciones enfocadas en la transformación personal. La Noche de las Peticiones es vista como un momento de conexión con el universo, donde el poder de la intención se potencia gracias al cambio de ciclo cósmico.

Para algunas escuelas espirituales, el solsticio de invierno tiene un fuerte simbolismo de renovación. En sus logias, suelen realizar reflexiones sobre el trabajo interior, la búsqueda de la sabiduría y el compromiso con el desarrollo ético.

Otras ven el solsticio como una ocasión para la renovación espiritual. En sus prácticas, destacan la importancia de la meditación grupal y la alineación con las energías universales. El ciclo que inicia es interpretado como una oportunidad para dejar atrás las limitaciones y abrirse a nuevas posibilidades de evolución.

El Solsticio de Invierno, junto con la Noche de las Peticiones y la entrada del Sol en Capricornio, representa una ocasión única para la renovación interior y colectiva en Santo Domingo. Las distintas perspectivas —metafísica, masónica, rosacruz y eclesiástica— convergen en la idea de aprovechar el cambio de ciclo para reflexionar, pedir y crecer y agradecer.

Más allá de creencias específicas, el solsticio invita a valorar la diversidad de enfoques y a encontrar, en la oscuridad del invierno, la semilla de una nueva luz.

Ritual de las peticiones:

En un ambiente sereno, con velas e incienso, en soledad o en grupo, que debe ser afín, cada uno escribe 21 peticiones, como regalos del cielo, sin apego ni metas materiales. 7 personales. Se queman las hojas en un recipiente, simbolizando la entrega y el desapego, y se cierra con gratitud y armonía grupal, abriendo espacio a la renovación interior.