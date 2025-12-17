Boston: un destino imperdible para los dominicanos que viajen a Estados Unidos

Desde las alturas, los cuerpos de agua internos y árboles deshojados te dan la bienvenida a Boston, capital del estado de Massachusetts, una ciudad cultural, innovadora, que alberga una parte importante de la historia de Estados Unidos.

Esta ciudad, donde se estima que residen alrededor de 2,000 dominicanos, es el lugar perfecto para conocer si viajas a la nación norteamericana, pues en ella encontrarás un legado que va desde lo artístico, arquitectónico, historia, educación e innovación hasta el deporte.

Para que más dominicanos puedan vivir la experiencia de conocer esta capital donde el pasado y el futuro se encuentran, la aerolínea dominicana Arajet inauguró recientemente vuelos desde Santo Domingo hacia Boston, ofreciendo mayor facilidad a las personas interesadas en explorar o visitar algún familiar.

En el otoño, al arribar en el Aeropuerto Internacional Logan (Boston), te recibe un clima frío y un cielo nublado, ideal para los que prefieren las temperaturas bajas.

En el otoño Boston te recibe con un cielo nublado y un clima fríoListín Diario

El corazón urbano de Nueva Inglaterra es la zona más visitada por los turistas, debido a que en sus calles se ubican los edificios, lugares históricos que sirvieron de antesala para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, puedes encontrar una gran oferta comercial, con tiendas de lujo.

Una actividad que no puedes perderte es caminar el Sendero de la Libertad (Free Trial, en el idioma inglés), el cual es un recorrido de cuatro kilómetros que te permite conocer 16 lugares relevantes para la historia de Estados Unidos, que van desde museos, iglesias, cementerios, entre otros.

Sendero de la LibertadListín Diario

El recorrido tiene un costo de US$17 por persona adulta, y puede ser público o privado. Al llegar a la zona de inicio, un guía vestido con un traje del siglo XVIII te irá contando la historia de la Revolución Americana.

Conocer la historia de la ciudad mientras caminas por un sendero de ladrillos rojos, y árboles que empiezan a soltar sus hojas previo a la llegada del invierno es algo que no te puedes perder.

El Barrio Chino, concurrido, con calles estrechas, pero con una deliciosa oferta gastronómica y cultural, te permite adentrarte y conocer más de este país asiático.

Barrio Chino en BostonFuente externa

Durante la caminata por el lugar, decorado con banderas de la República de China y Estados Unidos, podrás observar decenas de tiendas con artículos de la cultura china, una gran variedad de restaurantes que te permitirán conocer los deliciosos sabores no solo de la comida china, sino también de otros países de Asia como Vietnam, Corea del Sur, Tailandia, entre otros.

La ciudad posee una gran diversidad de migrantes; esto la ha convertido en un crisol cultural. Esto da lugar a que puedas encontrar una gran variedad de restaurantes, desde algunos con el sazón dominicano hasta el sabor mexicano.

Sin embargo, es notorio que, al estar cerca de un puerto, haya una mayor oferta de mariscos en los restaurantes. Si te encuentras en las cercanías de la avenida Atlantic, el restaurante “Boston Sail Loft” es la opción ideal para comer mariscos como pescado frito, sopa de almejas o langostas. Al estar ubicado en el puerto de Boston, los visitantes pueden disfrutar de una maravillosa vista.

No se puede hablar de Boston sin mencionar el deporte, y es que en el béisbol de las Grandes Ligas, en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) o en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), los equipos de la ciudad se sitúan entre los mejores.

Sus habitantes llevan el fanatismo a otro nivel, y es normal que mientras caminas te encuentres con las personas utilizando abrigos, gorras o chaquetas de los equipos de la ciudad, sin importar la época.

Los aficionados del béisbol pueden visitar el Fenway Park, hogar de los Medias Rojas de Boston y el más antiguo de las Grandes Ligas. Aunque si prefieres el baloncesto, podrías optar por visitar el TD Garden, una arena que funge como el estadio de los Boston Celtics y de los Boston Bruins en la Liga Nacional de Hockey.

No se puede dejar atrás a uno de los dos equipos más exitosos en la NFL, si eres fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aunque su casa, el Estadio Gillette, se encuentra en Foxborough, unos 35 kilómetros al suroeste de Boston.

En caso de querer vivir la experiencia de ver jugar uno de estos equipos, debes asegurarte de ir en la temporada de juegos en casa. Como si no fuera suficiente, en Boston se encuentran universidades de renombre mundial, entre ellas la afamada Universidad de Harvard, clasificada entre las mejores del mundo. Su enorme campus sirve de parador fotográfico para aquellos que deciden explorar sus edificios y jardines. Sin duda, Boston es una ciudad dinámica que merece la pena visitar, en especial en épocas de verano y otoño.

Una conexión de lujo

El recorrido por este destino fue gracias a la aerolínea dominicana Arajet, la cual inició su vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) al Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo (SDQ). Los vuelos son miércoles, jueves, viernes y domingos.

Arajet inició su vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) al Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo (SDQ)Fuente externa

Por la ocasión, Víctor Pacheco, director ejecutivo y fundador de la aerolínea, fue recibido en Boston en una conferencia de prensa en el Consulado General de República Dominicana en Boston, antes del inicio del próximo vuelo directo.

“Presentar este nuevo vuelo directo a Boston, va más allá de expandir nuestro negocio; se trata de tender un puente entre nuestras comunidades”, declaró Pacheco.

“Estamos atendiendo a la gran diáspora latina y dominicana en Massachussets, ofreciendo opciones de vuelo más asequibles y convenientes para que las familias puedan reconectarse y los viajeros puedan explorar República Dominicana y más allá”.

Antonio Almonte, cónsul general de República Dominicana en Boston, Massachusetts, dijo que: “La inauguración de los vuelos directos de la aerolínea entre Santo Domingo y Boston, representa un momento histórico para nuestra comunidad dominicana en esta ciudad y en toda la región de Nueva Inglaterra”.