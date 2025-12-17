Activismo poético: Elliott y Coesia encienden Velvet Room con “Noche de Poesía II”

Velvet Room se llenó de sensibilidad, fuerza y palabra viva durante la celebración de “Noche de Poesía II”, protagonizada por las voces de Elliott y Carla Soto de Coesia.

La velada, realizada el pasado 3 de diciembre, confirmó que ambos artistas están construyendo un movimiento cultural que conecta con un público cada vez más fiel al arte de la poesía hablada.

El encuentro fue un éxito rotundo. Con versos cargados de emoción y un ambiente íntimo que invitaba a la introspección, los artistas guiaron al público por reflexiones necesarias para esta época del año. “Esto es activismo poético”, expresó Elliott Martínez. “Un llamado a quienes aman este arte y a las nuevas generaciones a reencontrarse con el valor de las ideas escritas”.

La presentación giró en torno a temas como el paso del tiempo, el poder del presente y los cierres de ciclos, elementos que resonaron profundamente con la audiencia. A través de poemas originales y textos de autores icónicos, Coesia y La Voz de Elliott ofrecieron una noche cargada de honestidad emocional y conexión personal.

Además de su faceta como poeta, Elliott Martínez posee una sólida trayectoria como voz comercial, productor creativo y creador de contenido, reconocido por su capacidad para transmitir emociones, ideas y mensajes con autenticidad.

Su dominio de la palabra lo ha llevado a destacarse tanto en campañas y narrativas profesionales como sobre el escenario, donde combina técnica y sensibilidad para conectar profundamente con el público.

Su visión de la poesía como un acto de presencia y transformación es parte fundamental de este movimiento que continúa creciendo a su alrededor.

Tras el éxito de esta segunda edición, la propuesta poética toma más fuerza. Velvet Room anuncia su open mic de poesía todos los miércoles, un espacio diseñado para que nuevas voces, escritores emergentes y amantes del género puedan expresar sus ideas y compartir su trabajo ante un público receptivo.

“Noche de Poesía II” demuestra que lo que comenzó como una iniciativa artística ya se consolida como un movimiento de activismo poético que busca transformar, conectar y celebrar la palabra hablada.