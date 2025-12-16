Espacios profesionales en un entorno cambiante

En las últimas décadas, el mercado laboral, tanto nacional como global, ha estado marcado por una constante: el cambio. Un cambio profundo, acelerado por la digitalización, la globalización y la automatización.

La tecnología ha asumido tareas repetitivas, abriendo espacio para trabajos más creativos, humanos y vinculados a las emociones. Hoy, más allá de los productos, las empresas priorizan experiencias significativas para los usuarios; al mismo tiempo, las personas consumen más cultura, entretenimiento y contenido digital que nunca.

Por eso, este nuevo contexto no solo transforma el tipo de empleos que existen, sino también lo que la sociedad espera: soluciones con impacto social, sostenibles y respaldadas por historias auténticas.

Esta realidad trae nuevos retos y enfoques, impulsados por la velocidad de los avances tecnológicos y las transformaciones sociales. Esto se refleja, inevitablemente, en el mercado laboral: las necesidades cambian y se demandan nuevas competencias que evolucionan al ritmo de la época.

Este dinamismo ha abierto espacios y oportunidades de creación de valor económico y social, dando paso a nuevas profesiones y a la revalorización de oficios que antes se consideraban secundarios o informales.

Ejemplo de ello son los creadores digitales, los gestores de comunidades en redes sociales o los analistas de datos. Hace dos décadas, estas funciones eran prácticamente emergentes en el contexto local; hoy, ninguna empresa puede existir sin su presencia digital frente a los usuarios.

Paralelamente, el valor de la cultura también se ha reivindicado. La economía creativa ha puesto en evidencia la relevancia de espacios profesionales como la gestión cultural, la especialización en patrimonio, archivo y memoria, así como el trabajo de ilustradores, animadores y artistas digitales.

A la vez, han surgido profesiones híbridas que crean espacios de convergencia entre distintas disciplinas, formando profesionales sensibles, críticos y con una visión amplia. La combinación de creatividad, uso estratégico de la tecnología e impacto social se perfila como una respuesta sólida y pertinente ante los crecientes desafíos del mundo laboral.

En este contexto, los educadores creativos poseen un gran poder transformador. Quienes enseñan desde la sensibilidad, la profundidad y el valor de lo humano pueden responder a problemáticas socioculturales y generar importantes cambios.

Estos roles responden a necesidades urgentes como la inclusión, la participación ciudadana, el bienestar, la resiliencia y el desarrollo sostenible. En este sentido, la filósofa y defensora de las humanidades Martha C. Nussbaum sostiene que "una nación que no cultiva la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico corre el riesgo de producir trabajadores eficientes, pero no ciudadanos plenos."

En este panorama, programas académicos como la Licenciatura en Estudios Liberales, de la Universidad Iberoamericana, Unibe, se convierten en una respuesta formativa esencial. Su enfoque interdisciplinario permite que los estudiantes exploren diversas áreas del conocimiento, comprendan la complejidad del mundo contemporáneo y desarrollen habilidades adaptativas altamente valoradas en el mercado laboral.

La carrera fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis, la comunicación efectiva y la sensibilidad social: competencias transversales que fortalecen cualquier rol profesional.

Estudios Liberales impulsa, además, la formación de perfiles versátiles capaces de integrar arte, cultura, ciencias sociales, humanidades y tecnología, articulando soluciones con visión integral. Esta flexibilidad intelectual prepara a los egresados para navegar entornos profesionales híbridos, asumir proyectos multidisciplinarios y liderar iniciativas con impacto cultural y social.

Los proyectos realizados por sus estudiantes evidencian esta formación: propuestas que combinan investigación, creatividad y viabilidad socioeconómica, demostrando que una mirada amplia y humanista puede generar cambios reales y sostenibles.

La autora, Solange Rodríguez Reynoso, es arquitecta, artista plástica, docente y directora de la Escuela de Estudios Liberales de Unibe