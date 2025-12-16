Cosas de Lilís; anécdotas de un dictador

Ulises Heureaux, más conocido por su apodo, Lilís, fue un déspota que, por su modo de reaccionar ante diversas situaciones, dio lugar a numerosas anécdotas.

Conocer a este singular personaje a través de hechos poco comunes en un Jefe de Estado (1872-1919), permite adentrarse en la personalidad de este dictador dominicano. Esto es posible gracias al Archivo General de la Nación, que en un libro titulado “Del ostracismo, Cosas de Lilís y Otras Cosas”, reproduce escritos de Víctor M. de Castro.

El libro, a la vez que resulta sumamente entretenido, muestra aspectos importantes de la historia de nuestro país. Cada capítulo es un tema diferente, de manera que se van leyendo en distintos momentos sin perder el hilo.

Navegar en un barco pirata

Hilarión era el nombre de Ulises Heureaux, que en el curso de su vida participó en batallas y asaltos, llegó a navegar como pirata y fue revolucionario. En sus avances ocupó altas posiciones militares y civiles, fue incluso comerciante y llegó a lo más alto del poder como presidente del país en 1892.

“El 27 de febrero de 1893 entrega Lilís con una mano el poder y lo recibe con la otra hasta 1897”. La forma que tiene Víctor M. de Castro de relatar los hechos históricos hace que sus escritos se conviertan en amena lectura, al tiempo que el lector se documenta sobre personas que son parte importante de la historia nacional.

“El arte de repartir bien los empleos”

Otro de los libros recién publicados por el Archivo General de la Nación, teniendo a Ándrés Blanco Díaz como editor, se titula “Interdiarias”. Son también artículos de Víctor M. de Castro, quien, en uno de ellos, a su propia pregunta de “¿Qué entiende usted por política?”, tras ofrecer varias definiciones respondía con ironía: “Política es, para un gobernante, el arte de repartir bien los empleos, y para un empleado, la ciencia que le enseña a saber nadar y guardar la ropa”. Y al preguntarse qué clase de política es ésta ofrecía una simple respuesta que sigue vigente hasta el día de hoy: “Esa es política netamente criolla”.

“Podía escupir alto”

En la recopilación que realiza Andrés Blanco Díaz de los escritos publicados por Víctor M. de Castro desde 1913 hasta 1918, el editor afirma en la solapa de “Interdiarias” que: “Su trayectoria lo presenta como uno de los pocos en su época que podían escupir alto y gritar fuerte”.

Entre los artículos reproducidos, muchos tienen que ver con personalidades, más no específicamente como semblanzas, sino como relatos de algún hecho. Son artículos cortos y de muy fácil lectura, algunos de estos publicados en el Listín Diario.

De Castro nació en 1872 y murió en 1919. Sufrió prisión en dos ocasiones: durante el gobierno del general Alejandro Woss y Gil, y en el de Carlos Morales Languasco.