La artesanía surge lentamente

Me trajeron de regalo una tacita de café, con su plato y cucharita. Todo elaborado en madera. El diseño gracioso de la tacita contrastaba con el tradicional platito y la alegre cucharita parecía bailar meneando la miel.

La carrera de diseño artesanal está ya aprobada a nivel de licenciatura, desde hace muchos años, por el Ministerio de Educación Superior. Lo triste es que ninguna universidad se anima a implementarla, alegando falta de fondos.

En el país existía una escuela apoyada por el gobierno en donde se llegaron a elaborar muchos objetos en diversos materiales, algunos de ellos artísticamente diseñados y elaborados.

¿A qué niño no le ha gustado jugar con barro? O construir castillos de arena en la playa con la arena húmeda y dócil de manejar manualmente. Las posibilidades que tiene el diseño artesanal son asombrosas, dada la riqueza de nuestra isla y sus costumbres ancestrales, además de los materiales con que contamos.

La tacita de café, símbolo del despertar mañanero, puede ser, en lo adelante, también símbolo de nuestra artesanía. Conozco muchos jóvenes talentosos dedicados a elaborar objetos artesanalmente. De allí a establecer un negocio con varios artesanos hay solo un paso. Se necesita un poco de dinero, un préstamo quizás, pero el éxito está prácticamente asegurado.

El Caribe es nuestro Mediterráneo, un cruce de razas que ha dado como resultado una forma de ser y de ver la vida con alegría y ánimo resuelto, sin que las dificultades lo desanimen, ni sean obstáculo en su camino.

Esto, traducido a piezas coloridas de diversos motivos y tamaños, ayudará no solo a los profesionales del diseño artesanal, sino al número de artesanos que se contraten para la diversidad de productos que podrán diseñar y lanzar al mercado.