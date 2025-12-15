Aseguradora gana tres galardones en premios de Adocose

Por segundo año consecutivo La Colonial, compañía de seguros, obtuvo tres galardones durante la realización de ‘Premios la Excelencia de Adocose’, una premiación que celebra la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros.

En esta ocasión, se alzó con los premios Aseguradora del Año Riesgo Generales’, ‘Soluciones de Reaseguros’ y ‘Comercial Riesgos Generales’, producto del trabajo en equipo que realizan en pro de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Las empresas ganadoras son escogidas por todos los corredores de seguros afiliados a Adocose.

Tras recibir los galardones, Luis Manuel Aguiló, vicepresidente ejecutivo de la aseguradora, se mostró emocionado y satisfecho con lo logrado. “Es de mucha alegría, de regocijo y sobre todo, de mucho compromiso obtener estos premios, no porque trabajemos para ello, sino porque alcanzarlos nos muestra que nuestro trabajo, esfuerzo y nuestra entrega trasciende”.

Aprovechó para reconocer a los líderes de la entidad que han estado al frente de las áreas ganadoras, quienes con su entrega y dedicación motivan a sus respectivos equipos para que den la milla extra con miras a la obtención de resultados como estos.

Mencionó a Huáscar Ramírez, vicepresidente comercial, líder del área comercial ganadora; Robert Fernández, vicepresidente técnico y líder del área de Reaseguros, Mario Hernández, director técnico, y al personal que labora con cada uno de ellos.

El ejecutivo resaltó que, estos galardones reflejan el compromiso de la compañía con la excelencia y el liderazgo en el sector asegurador, consolidando la confianza de sus clientes y aliados estratégicos.

Significado de los premios

Aseguradora del Año: Riesgos Generales "Este logro refleja el compromiso y la dedicación de un equipo que trabaja cada día para ofrecer soluciones".

Soluciones de Reaseguros, honra el enfoque estratégico, la precisión técnica y capacidad para crear soluciones que aportan valor real a sus aliados y asegurados.

Riesgos Generales, refleja el compromiso con la excelencia y el liderazgo en el sector asegurador.