¡El Espíritu de la Navidad!

El Espíritu radiante y de inmanente alegría, desciende cada vez al mundo y su humanidad en esta época del año, con una dispensación muy especial, porque activa todos los poderes, en conmemoración del feliz advenimiento de Cristo.

Sea propicia la ocasión, para con festividad en el corazón, más allá de los sentidos lúdicos a bebidas, comidas y boatos, demos cabidas al amor entre hermanos, que los villancicos en sublimes ecos los escuchen los más desfavorecidos del mundo, niños abandonados, huérfanos de amor y servicios, madres que han perdido sus hijos, esposos, y hogares destruidos por falta de amor, por violencia y la no tolerancia a las deficiencias.

Que se escuche el sonoro canto con el alborozo de las campanas en plazas e iglesias “…Noche de paz, noche de amor…” que Cristo renazca en cada corazón que late.

Vamos a abrazarnos con verdadera sinceridad y alegría con un cántico de gratitud a nuestro Dios por la alegría de darnos a conocer a su hijo Jesús, y por hacernos filiar al amor, y al compromiso de amarnos los unos a los otros. ¡Feliz Navidad, y próspero Año Nuevo!