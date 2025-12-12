El costo mortal del silencio masculino: lo que la urología nos está gritando

El hombre, culturalmente, fue educado para resistir, aguantar y callar. Desde temprana edad se le enseñó que el dolor no se expresa, que la enfermedad se soporta y que pedir ayuda es signo de debilidad.

Esta conducta, profundamente arraigada en nuestra sociedad, hoy está pasando una factura demasiado alta: diagnósticos tardíos, enfermedades avanzadas y muertes evitables. La urología lo confirma a diario.

El enemigo no es la enfermedad

La mayor parte de las enfermedades urológicas comienzan de forma silenciosa. El cáncer de próstata, por ejemplo, puede desarrollarse durante años sin dar síntomas. Cuando finalmente se manifiesta, muchas veces ya no ofrece opciones curativas. Paradójicamente, detectado a tiempo, tiene tasas de curación superiores al 90 %. El enemigo no es la enfermedad; el enemigo es el silencio.

No normalizar el sufrimiento

Los síntomas urinarios —chorro débil, esfuerzo para orinar, levantarse varias veces en la noche, ardor o urgencia— son frecuentemente minimizados por el hombre.

“Eso es normal por la edad”, se repite, sin saber que hoy existen tratamientos modernos, seguros y mínimamente invasivos que permiten resolver estos problemas sin afectar la calidad de vida ni la sexualidad. Vivir incómodo no es normal; simplemente se ha normalizado el sufrimiento.

Cuidado con ignorar la señal

La disfunción eréctil, otro tema cubierto de vergüenza, rara vez es solo un problema sexual. En muchos casos representa el primer aviso de enfermedades más graves como diabetes, hipertensión o afecciones cardiovasculares.

El pene no es un órgano aislado; es un reflejo de la salud general. Ignorar esa señal puede costar mucho más que una relación íntima. El silencio también tiene consecuencias emocionales.

El hombre enfermo suele aislarse, pierde autoestima, se deprime y su entorno familiar paga las consecuencias. La salud masculina no solo afecta al individuo; impacta directamente a la pareja, los hijos y la productividad social. Prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo es una inversión humana y económica.

La verdadera fortaleza

La urología moderna ha avanzado de forma extraordinaria. Hoy contamos con métodos diagnósticos precisos, cirugías mínimamente invasivas, terapias focales y tratamientos personalizados que permiten curar o controlar enfermedades con menos dolor y rápida recuperación. Sin embargo, toda esta tecnología es inútil si el paciente llega tarde.

En República Dominicana existen urólogos altamente capacitados y centros con tecnología comparable a países de primer nivel. Lo que aún falta no es conocimiento ni equipos; falta conciencia.

Necesitamos hablar más, educar mejor y derribar el mito de que el urólogo es solo para cuando el problema es grave. La verdadera fortaleza del hombre no está en callar, sino en prevenir.

Escuchar al cuerpo, consultar a tiempo y hablar sin miedo puede marcar la diferencia entre vivir bien o pagar el costo mortal del silencio.