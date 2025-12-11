En Navidad: cantos gregorianos

Limpiando en mi archivo familiar, en donde reposan folders de cada una de mis hijas con documentos importantes y algunos escritos divertidos que guardo para entretenerme, encontré uno y lo elegí para esta columna.

Aunque no me crean, los cantos gregorianos forman parte de mi cotidianidad, y más en la época navideña. Una vez, a principios de diciembre y comenzando la mañana, coloco mis cantos gregorianos mientras disfruto de mi hogar y mi hija mayor, que apenas tenía once o doce años, me dice que los cantos gregorianos eran satánicos y me sorprendo “clavándole” la mirada.

La investigación ayuda

¿Qué dices? le pregunto y ella repite lo mismo. Le pregunté que quién se lo dijo y simple y llanamente me dijo que su profesora.

Me sentí apenada, porque no lo esperaba y más con el entusiasmo que los escuchaba. Solo me quedó el remedio de asignarle un trabajo de investigación sobre estos cantos que interpretan los monjes benedictinos. Debo decirles que el trabajo no lo hizo a gusto, ¡pero lo hizo!

Buscando armonía

En la presentación colocó su nombre. Profesora: Xiomara (ita) Pérez. Materia: Yo no sé, y el tema: Canto gregoriano. Hizo una cuartilla y media que incluyó la conclusión más abajo:

“Ya que vimos que estos y otras clases de cantos se cantan en las iglesias, estos buscan en las personas paz interior y tranquilidad. Algunas personas buscan estos cantos para encontrar armonía, otras creen que no sirven para nada y finalmente algunas se duermen antes de que el coro empiece a cantar”.

La comprensión

“Si usted es de la persona del primer grupo diríjase a (una tienda espiritual) y allí encontrará la paz que necesita”. A veces los hijos dicen cosas y luego, con el tiempo, con la madurez cambian de opinión.

Los profesores deben tener cuidado con lo que comunican a sus estudiantes, ya que al igual que los padres, son guías y todo lo que expresan lo toman como verdadero, sin cuestionar. Luego de Nathalia investigar ya lo escucha con criterio en las navidades.