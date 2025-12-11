Museo Freddie Cabral inaugura “Rutas del ADN”, una exposición que celebra 50 años de creación escultórica

El Museo Freddie Cabral dejó inaugurada la exposición “Rutas del ADN”, del escultor dominicano Freddie Cabral, en presencia de artistas, gestores culturales y amantes del arte.

La muestra celebra los 50 años de trayectoria del maestro en la escultura en madera, destacando un tema esencial para la vida: el ADN, molécula que contiene la información genética de casi todos los seres vivos.

La exposición incluye una muestra fotográfica de Martín Rodríguez, quien documenta el proceso creativo de Cabral en su taller, desde el primer contacto con el tronco de madera hasta la pieza final terminada. Sus imágenes capturan la fuerza, la sensibilidad y el diálogo íntimo entre el artista y la materia.

El acto inaugural, realizado el pasado miércoles 3 de diciembre, inició con la bendición de la muestra a cargo del padre Ramón López, párroco de la iglesia Espíritu Santo, y contó con la conducción de Carlos Bello como maestro de ceremonias.

La crítica de arte y curadora del museo, Olga Espinal, destacó la riqueza conceptual y formal de la obra de Freddie Cabral.

“Estas esculturas presentan tanta variedad como la vida misma: piezas de gran altura se combinan con pequeños formatos; obras exentas que revelan rutas, caminos y la rugosidad de la vida que fue y ya no es, una resurrección del organismo vivo transformado en objeto artístico. Enhorabuena, maestro Freddie, por más hitos como este en su abundante y plena vida artística”.

Sobre el trabajo fotográfico de Martín Rodríguez, Espinal resaltó que constituye una obra artística en sí misma.

“Como parte de esta celebración, Martín ha plasmado el proceso creativo de Freddie Cabral en una documentación visual que aporta poesía, emotividad y magia”.

Rodríguez, por su parte, compartió su experiencia al acompañar al artista en su proceso.

“Tuve el privilegio de captar la fuerza que ejerce sobre la materia y, en otros momentos, los mimos y caricias con los que dialoga con ella. Las imágenes certifican esa conexión”, dijo.

Visiblemente emocionado, Freddie Cabral agradeció la presencia del público y explicó la base conceptual de la exposición. Recordó que desde el inicio de su carrera ha buscado explorar elementos esenciales de la vida que, aunque están presentes, muchas veces son invisibles al ojo humano.

Destacó sus obras “Infinitésimas” (1980), inspiradas en el cálculo infinitesimal, y su trabajo sobre la ontogénesis, entendida como el desarrollo del nuevo ser viviente a partir de las células germinales.

Sobre Rutas del ADN, Cabral explicó que el ácido desoxirribonucleico es la molécula que guarda la información genética de casi todos los seres vivos y algunos virus, permitiendo conocer las ascendencias desde los orígenes hasta la actualidad.

La exposición permanecerá abierta al público hasta marzo de 2026 en el Museo Freddie Cabral, ubicado en el Edificio Óleo, avenida John F. Kennedy esquina avenida Quinto Centenario, en Santo Domingo.