Lanzan en París el libro “Iván Tovar Masterpieces”, selección rigurosa de obras del artista

La boutique Assouline de París se convirtió en el punto de encuentro para curadores, galeristas, diplomáticos, coleccionistas y diletantes del arte y la cultura, a propósito de la presentación de “Iván Tovar Masterpieces”.

Esta experiencia es un volumen que reúne una selección rigurosa de obras del artista dominicano Iván Tovar, considerado uno de los creadores más singulares del surrealismo latinoamericano.

El libro, publicado por Assouline y con ensayo principal de la escritora, editora y crítica de arte Julie Belcove, se perfila como una obra de referencia para la comprensión del universo estético del pintor, cuya obra continúa adquiriendo relevancia en los circuitos internacionales.

La elección de París para este lanzamiento no fue casual. La ciudad marcó un punto de inflexión fundamental en la trayectoria de Tovar, quien se instaló allí en 1963 y encontró un entorno propicio para la consolidación de su lenguaje visual.

En ese contexto, el artista desarrolló el imaginario biodinámico que definiría toda su producción posterior y entabló relaciones con importantes intelectuales y críticos europeos, entre ellos José Pierre, figura central del surrealismo francés, quien lo describió como un “surrealista universal”.

Este cruce entre lo caribeño y la avant-garde europea -pocas veces estudiado con profundidad- adquiere en “Iván Tovar Masterpieces” una nueva dimensión interpretativa.

Durante el acto, el empresario y mecenas Héctor José Rizek, miembro de la Fundación Iván Tovar y principal impulsor del proyecto junto a su esposa Bethania Guerrero de Rizek, destacó la importancia simbólica y cultural de presentar el libro en la ciudad donde Tovar encontró su madurez artística.

Héctor José Rizek SuedFuente externa

Subrayó además la capacidad de la publicación para abrir nuevas vías de lectura sobre un creador cuya obra desafía las categorías tradicionales del surrealismo, ampliando el movimiento hacia territorios sensoriales y conceptuales propios.

Por su parte, Daniela Tovar Castillo, presidenta de la Fundación Iván Tovar, enfatizó el compromiso de la institución con preservar y proyectar el legado del artista, cuyo trabajo ha despertado un renovado interés entre museos, críticos y coleccionistas de Europa y Estados Unidos.

Daniela Tovar CastilloFuente externa

La edición de Assouline -con su distintiva calidad visual y editorial- representa un paso decisivo en ese esfuerzo, no solo como pieza de divulgación, sino como herramienta para la investigación académica.

Tras su presentación en París, el libro fue introducido también en la Maison Assouline de Londres, ampliando la circulación de la obra del artista en el ámbito europeo y fortaleciendo los vínculos entre la Fundación Iván Tovar y el contexto internacional del arte moderno y contemporáneo.

El doble lanzamiento fortalece la proyección de Tovar como una figura imprescindible para comprender la expansión internacional del surrealismo desde el Caribe, un creador cuyo legado continúa generando nuevos diálogos.

El evento en Londres reforzó el intercambio que la Fundación Iván Tovar ha sostenido en los últimos años con museos, instituciones culturales y círculos curatoriales, generando puentes que favorecen la futura circulación internacional de la obra del artista.

El interés manifestado por los invitados reafirmó la vigencia del universo tovariano y la pertinencia de su estudio en un momento en que las instituciones europeas buscan integrar perspectivas históricas y estéticas provenientes de regiones tradicionalmente subrepresentadas.

Con este segundo lanzamiento, la obra se inscribe como una herramienta para una apertura crítica y necesaria, impulsando la presencia del creador dominicano en debates de mayor escala dentro del panorama artístico internacional.