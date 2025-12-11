Cinco décadas al servicio del Derecho en el país

Emprender, echar a andar un negocio, pero sobre todo, mantenerse es cosas de titanes. Por eso es que, cumplir cinco décadas en un área tan sensible como el Derecho, es un hecho admirable y motivo de celebración.

Eso es lo que ha hecho la firma Bergés Dreyfous – Abogados, la cual arriba a sus 50 años de fundación estableciendo una relación personalizada con cada cliente, con un legado generacional que traspasa fronteras.

Máximo Manuel Bergés Dreyfous, fundador de la firma de juristas, valoró como extraordinarias estas cinco décadas en las que inició brindando servicios legales.

Al pasar de los años, fue especializándose en las áreas de litigios civiles e inmobiliario, para luego ampliar a la planificación patrimonial y fiscal de grandes empresas y clientes en el ámbito nacional e internacional.

Hoy resalta su orgullo por la integración de sus hijos Miguel Oscar, Máximo Manuel, y Mario Alejandro Bergés Chez, abogados con diferentes especialidades, quienes se unieron al despacho familiar para solidificar aún más esa oficina de servicios jurídicos.

Dice que estos 50 años encuentran a su firma con un despacho que cuenta con profesionales expertos y tiene departamento de litigios, inversión extranjera, corporativo, finanzas, tributario e inversiones, todo siempre en armonía por el respeto intelectual en los criterios jurídicos de cada miembro.

“Cualquier abogado puede abrir una oficina, pero lo difícil es mantenerla”, comenta al indicar que este grupo profesional sobresale por valores como la honorabilidad, estabilidad, confianza, entrega, trabajo del más alto nivel profesional en equipo. En el ámbito jurídico se ha ganado un respeto en los tribunales, con una alta reputación, pero con un perfil familiar y de consejería.

Trayectoria

El veterano jurista, con 40 años como catedrático en universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde ha formado a cientos de abogados, fue reconocido por la primera casa de estudios en 2023 por su trayectoria como docente a nivel nacional.

Máximo Bergés comentó que “lo más importante en el tiempo, el ícono más grande que tengo, es la incorporación paulatina de mis tres hijos al despacho. Eso no se logra fácil. Mi triunfo es que mis hijos sigan este legado”.