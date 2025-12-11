Blanco, el color del año 2026 que invita a la reflexión, la relajación y fomenta la creatividad

Como de costumbre, cada fin de año llega con nuevas propuestas de color para transformar la industria del diseño —en todas sus aristas— de cara a un nuevo periodo de creatividad, y el más esperado, Pantone, no podía ser la excepción.

“Me parece una selección que nos toma a todos por sorpresa”, comenta Michelle Saint-Hilaire, diseñadora de interiores.

Y es que en esta ocasión, y por primera vez en 26 años, y desde que se convirtió en parte importante para la cultura creativa internacional, la marca ha seleccionado el color blanco como su propuesta para el año por venir, una sorpresa que ha generado opiniones encontradas entre creativos de diversas industrias.

En su sitio web, Pantone describe esta elección de color —que ha nombrado como Cloud Dancer— como un “susurro de tranquilidad y paz en un mundo ruidoso”, haciendo hincapié en la cualidad del blanco para invitar a la tranquilidad y a la reflexión.

Además, indica que Cloud Dancer “fomenta la verdadera relajación y concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dejando espacio para la innovación”.

La propuesta de color de este año es, probablemente, el resultado de un contexto social internacional de incertidumbre y en constante evolución; para entenderlo, quizás baste echar un vistazo a los cambios de liderazgo en algunas de las marcas de moda más reconocidas del mundo, todo ello, sin entrar aún en el análisis del contexto socio-político que se vive en algunas de las principales potencias del mundo.

“En este momento de transformación, cuando estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, Pantone Cloud Dancer es un tono discreto que ofrece una promesa de claridad”, afirmó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone Color Institute en un comunicado de prensa.

Además, añade que, dado el impacto e interés que genera la selección del color del año de Pantone entre diseñadores y creativos de otras industrias, seleccionar un color se ha vuelto un proceso “abrumador”, que hace más difícil su elección.

De esta manera, Cloud Dancer se presenta como una “declaración consciente de simplificación”, una forma de mejorar el enfoque que nos propone liberarnos “de la distracción de influencias externas”.

Para seleccionar y proponer su color del año, Pantone, como en cada ocasión, se apoyó en un equipo de expertos en la investigación del color, quienes, además, predicen las tendencias que definirán el mercado del diseño y la industria creativa en el año por venir.

Para dar con un color, el equipo evalúa el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que acontece en la industria del diseño de modas, diseño de interiores y arquitectura; también mira al mundo del arte y el coleccionismo; y evalúa el sentimiento general en torno al color y las tendencias de los diseñadores y consumidores durante el año.

Los diseñadores hablan

El blanco es un color controversial porque, en ocasiones, profesionales del diseño de interiores lo utilizan como base antes de agregar color a los espacios, pero su potencial va más allá, según indica Xavier Roselló, diseñador de interiores y director de la carrera de Diseño de Interiores y Producto para Chavón, la escuela de diseño.

“Aparte de todas esas características que sugiere psicológicamente, el color blanco en los espacios, para mí, también es un recurso para poder descongestionar toda la información que hay en este”, explica al respecto.

En el desarrollo de sus proyectos de diseño, Roselló utiliza el blanco como un color de transición que le ayuda a crear conexión entre otros elementos de colores intensos o con el uso de textiles.

“El blanco me ayuda a hacer transiciones para que el resto sea leído de una manera mucho más clara y la percepción de quien habita el espacio lo digiera y lo entienda de una manera más llevadera”, explica.

María Gabriela Mendoza, diseñadora de interiores y arquitecta coincide. Para Mendoza, lo importante es entender que la elección del color del año no es necesariamente lo que definirá las tendencias del año por venir.

“Una cosa es el color del año y otra muy distinta son las tendencias reales en diseño de interiores”, comenta.

“Este color funciona como un ‘statement’ global, es algo simbólico que marca la intención estética de la industria creativa”, añade.

En la vida real, según Mendoza, la tendencia en el uso de color en los espacios del hogar responde más “a lo que habitamos, a lo que necesitamos y a cómo se sienten los materiales, las texturas y la luz”.

Cuando hablamos de decoración y diseño de interiores, explica la diseñadora, lo importante es entender que un color no vive solo en los espacios, sino que se relaciona con otros elementos de diseño como texturas, la iluminación natural, con la arquitectura del espacio mismo y “con la intención que quieres crear en ese espacio”.

“Por eso siempre recomiendo usar el color del año como base cuando es uno que permite calma, serenidad o amplitud visual, o utilizarlo como acento cuando es un color más expresivo o más emocional”, añade.

Saint-Hilaire, sin embargo, a pesar de que la elección de color le tomó por sorpresa, encuentra versatilidad en el blanco, ya que “puede combinarse con cualquier gama de color, desde pasteles hasta colores brillantes”.

Para ella, la elección es una apuesta no sólo por la innovación, sino que es una opción que transmite tranquilidad, elegancia y una clara apuesta por la simplicidad. “Es un tono muy útil en cualquier proyecto de diseño”.