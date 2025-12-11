Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Autos clásicos: piezas de historias con alma propia

Miguel Franjul Pérez, fundador de Motor Collection, realizó ‘Cars & Coffee’, una experiencia para conocer vehículos icónicos.

Modelo Shelby Cobra 1965

Listín DiarioSanto Domingo, RD

Franjul Motor Collection realizó su presentación oficial durante la más reciente edición del encuentro automovilístico Cars & Coffee, celebrado en el Centro de los Héroes. 

La experiencia reunió a entusiastas del motor, coleccionistas y marcas que impulsan la cultura automotriz en el país.

Franjul Motor Collection es una iniciativa del empresario y entusiasta automotriz Miguel Franjul, quien ha dedicado años a construir una colección que rescata vehículos icónicos de distintas épocas.

“Los autos clásicos son piezas de historia con alma propia. Cada uno cuenta una historia de ingeniería, de estilo de vida y de la sociedad que lo vio nacer. Con Franjul Motor Collection queremos preservar ese legado, compartirlo y seguir inspirando a futuras generaciones de amantes del automóvil”, expresó su fundador, Miguel Franjul Pérez.

Juan Carlos Peña y Miguel Franjul Pérez entregan reconocimiento a Quirilio Vilorio.

El proyecto marca el inicio de una comunidad donde convergen estilo, cultura y respeto por la herencia automotriz, tanto mundial como dominicana.

Pedro Valdez, Quirilio Vilorio, Héctor Vilorio, Juan Carlos Peña, Abrtaham Khoury, Miguel Franjul Pérez y Elías Michelén, junto a los invitados especiales.

