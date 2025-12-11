Autos clásicos: piezas de historias con alma propia

Franjul Motor Collection realizó su presentación oficial durante la más reciente edición del encuentro automovilístico Cars & Coffee, celebrado en el Centro de los Héroes.

La experiencia reunió a entusiastas del motor, coleccionistas y marcas que impulsan la cultura automotriz en el país.

Franjul Motor Collection es una iniciativa del empresario y entusiasta automotriz Miguel Franjul, quien ha dedicado años a construir una colección que rescata vehículos icónicos de distintas épocas.

“Los autos clásicos son piezas de historia con alma propia. Cada uno cuenta una historia de ingeniería, de estilo de vida y de la sociedad que lo vio nacer. Con Franjul Motor Collection queremos preservar ese legado, compartirlo y seguir inspirando a futuras generaciones de amantes del automóvil”, expresó su fundador, Miguel Franjul Pérez.

Juan Carlos Peña y Miguel Franjul Pérez entregan reconocimiento a Quirilio Vilorio.Fuente externa

El proyecto marca el inicio de una comunidad donde convergen estilo, cultura y respeto por la herencia automotriz, tanto mundial como dominicana.