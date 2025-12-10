Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La Vida

celebración

Janucá: celebrando la luz, los milagros y el amor universal

En esa celebración se realizan cantos, oraciones y se consumen alimentos especiales fritos para recordar el milagro del aceite. Además, se realizan juegos con un dreidel por la importancia de la perseverancia y la alegría.

Avatar del Ana Mirtha Vargas
Ana Mirtha VargasSanto Domingo, RD

Janucá se celebra cada año desde el 25 de Kislev, el noveno de los doce meses del calendario judío, coincidiendo con finales de noviembre o inicios de diciembre en el calendario gregoriano. 

En 2025, inicia al atardecer del 14 de diciembre y concluye el día 22. Esta festividad, conocida como la “fiesta de las luces”, transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, recordando el milagro del aceite que ardió ocho noches tras la victoria de los Macabeos. 

Cada noche se enciende una vela en la januquiá, o menorá, simbolizando que, incluso en tiempos oscuros, una pequeña luz puede transformar la realidad, Janucá inspira a mantener la fe y el amor.

Junto a las velas se realizan oraciones que agradecen los milagros y piden por la paz. El shamash, la vela auxiliar que se utiliza para encender las otras ocho, simboliza el servicio desinteresado. 

En esa celebración se realizan cantos, oraciones y se consumen alimentos especiales fritos para recordar el milagro del aceite. Además, se realizan juegos con un dreidel por la importancia de la perseverancia y la alegría. 

Se realizan regalos de dinero, especialmente a los niños, para cultivar la generosidad y además, refuerzan los valores de solidaridad y gratitud.

Janucá, es una verdadera fuente de inspiración trabajar la fortaleza interna en nuestra vida cotidiana. Cada vela encendida en la januquiá es un símbolo de esperanza, recordándonos que, frente a los desafíos personales y colectivos, el espíritu humano tiene la capacidad de encontrar razones para volver a comenzar. 

Las oraciones y melodías que acompañan esta festividad actúan como instrumentos para reavivar la fe y la esperanza, mientras que el compartir en familia y comunidad fortalece el valor del apoyo mutuo y la resiliencia.

La celebración de Janucá al igual que otras festividades de la época, como la Navidad cristiana, donde el solsticio se entrelaza con el Adviento y la preparación para el nacimiento de la luz espiritual representada por el Cristo. 

Este periodo invita a la reflexión, la oración y a la meditación a la vez que celebramos, promoviendo la renovación interior y la apertura del corazón a la fe y la esperanza para el nuevo año. 

Otras tradiciones realizadas en otras culturas comparten la intención de exaltar la luz y la renovación espiritual, por ejemplo, el Diwali hindú, acontecido este año el 20 de octubre, aunque sus ceremonias y leyendas sean distintas, convergen en el propósito de fomentar la alegría, la generosidad y el aliento para enfrentar la vida.

En el núcleo de Janucá y de numerosas tradiciones espirituales, el amor emerge como respuesta esencial ante los retos. Encender una vela, compartir una comida o brindar palabras de aliento son gestos que reflejan nuestra capacidad de dar y recibir amor, construyendo puentes hacia una convivencia más armónica.

 Celebrar Janucá es, en definitiva, una invitación a ser portadores de luz y amor en nuestro entorno. Que su luz motive a cada uno a encender su propia llama de esperanza y a celebrar la fuerza del amor, no solo en estos días festivos, sino cada día de nuestras vidas.

Avatar Ana Mirtha Vargas

Ana Mirtha Vargas

Ver más

Tags relacionados