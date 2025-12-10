Janucá: celebrando la luz, los milagros y el amor universal

Janucá se celebra cada año desde el 25 de Kislev, el noveno de los doce meses del calendario judío, coincidiendo con finales de noviembre o inicios de diciembre en el calendario gregoriano.

En 2025, inicia al atardecer del 14 de diciembre y concluye el día 22. Esta festividad, conocida como la “fiesta de las luces”, transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, recordando el milagro del aceite que ardió ocho noches tras la victoria de los Macabeos.

Cada noche se enciende una vela en la januquiá, o menorá, simbolizando que, incluso en tiempos oscuros, una pequeña luz puede transformar la realidad, Janucá inspira a mantener la fe y el amor.

Junto a las velas se realizan oraciones que agradecen los milagros y piden por la paz. El shamash, la vela auxiliar que se utiliza para encender las otras ocho, simboliza el servicio desinteresado.

En esa celebración se realizan cantos, oraciones y se consumen alimentos especiales fritos para recordar el milagro del aceite. Además, se realizan juegos con un dreidel por la importancia de la perseverancia y la alegría.

Se realizan regalos de dinero, especialmente a los niños, para cultivar la generosidad y además, refuerzan los valores de solidaridad y gratitud.

Janucá, es una verdadera fuente de inspiración trabajar la fortaleza interna en nuestra vida cotidiana. Cada vela encendida en la januquiá es un símbolo de esperanza, recordándonos que, frente a los desafíos personales y colectivos, el espíritu humano tiene la capacidad de encontrar razones para volver a comenzar.

Las oraciones y melodías que acompañan esta festividad actúan como instrumentos para reavivar la fe y la esperanza, mientras que el compartir en familia y comunidad fortalece el valor del apoyo mutuo y la resiliencia.

La celebración de Janucá al igual que otras festividades de la época, como la Navidad cristiana, donde el solsticio se entrelaza con el Adviento y la preparación para el nacimiento de la luz espiritual representada por el Cristo.

Este periodo invita a la reflexión, la oración y a la meditación a la vez que celebramos, promoviendo la renovación interior y la apertura del corazón a la fe y la esperanza para el nuevo año.

Otras tradiciones realizadas en otras culturas comparten la intención de exaltar la luz y la renovación espiritual, por ejemplo, el Diwali hindú, acontecido este año el 20 de octubre, aunque sus ceremonias y leyendas sean distintas, convergen en el propósito de fomentar la alegría, la generosidad y el aliento para enfrentar la vida.

En el núcleo de Janucá y de numerosas tradiciones espirituales, el amor emerge como respuesta esencial ante los retos. Encender una vela, compartir una comida o brindar palabras de aliento son gestos que reflejan nuestra capacidad de dar y recibir amor, construyendo puentes hacia una convivencia más armónica.

Celebrar Janucá es, en definitiva, una invitación a ser portadores de luz y amor en nuestro entorno. Que su luz motive a cada uno a encender su propia llama de esperanza y a celebrar la fuerza del amor, no solo en estos días festivos, sino cada día de nuestras vidas.