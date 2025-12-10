Fundación Gala 23 reconoce al empresario José Mallén

La Fundación Gala 23 celebró su tradicional cena navideña en honor al empresario José Mallén Santos, quien recibió una placa de reconocimiento por sus aportes al desarrollo de su comunidad.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la presidenta de la fundación Myra Hazim Frappier, quien agradeció la generosidad y el compromiso que han contribuido a transformar positivamente la vida de personas de la provincia de San Pedro de Macorís.

“Para nuestra organización es un orgullo contar con un miembro tan distinguido que ha realizado grandes aportes en lo social, deportivo y cultural a nuestra querida sultana del Este y José Mallén es un orgullo del país”, dijo Hazim Frappier.

En la actividad el homenajeado agradeció la distinción de que una institución de su pueblo lo tome en cuenta para honrarlo.

Destacó que Gala 23 durante este año ha desarrollado una serie de actividades donde los resultados obtenidos superan nuestras expectativas y que ha sido posible a la extraordinaria repuesta de todos los que han colaborado para hacer realidad este proyecto”.

Hazim Frappier manifestó que durante su gestión han realizado una serie de proyectos en beneficio de la comunidad como la remoción de la Estación de Bomberos de la comunidad, entrega de medicamentos de un joven con cáncer y asistencia a otras personas en situaciones de necesidad.

Además de colaborar con instituciones que trabajan en beneficio de la comunidad como es la Estancia de adultos mayores de Punta Garza, Seminario Menor de San Pedro de Macorís, Policlínica modelo Santa Fe, Pastoral de la Salud de la Diócesis de San Pedro de Macorís, el Hogar de Niñas huérfanas del Peñón y la mejora de la iglesia la Altagracia del barrio Hazim.