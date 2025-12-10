Diego Imperio: “las posiciones de trabajo se tienen que volver mucho más humanas”

“Las empresas tienen que conseguir poner a las personas juntas para co-crear, para construir, ya no tanto hacer trabajos repetitivos, que creo que eso es algo que hoy la tecnología puede hacer. Yo creo que las posiciones de trabajo se tienen que volver mucho más humanas, mucho más centrados en lo que se pueda crear”.

Esta cita es de Diego Imperio, presidente y CEO de Ricoh en Latinoamérica, una empresa manufacturera japonesa de tecnología que hace alrededor de 50 años se especializa en la automatización y oficina. También destaca que, con la evolución de la IA, los lugares de trabajo deben ser más humanos.

Imperio considera que, actualmente el mundo se encuentra en un momento histórico de la humanidad, semejante a la Revolución Industrial, donde Ricoh como marca, lejos de asustarse por la invasión de la Inteligencia Artificial, la incorpora a su trabajo diario, con el objetivo de que esta los ayude a tener mejores trabajos, ser más eficientes y que las personas puedan ser más humanas.

“Estoy convencido de que esta revolución que estamos viviendo de inteligencia artificial va a ayudarnos a crear más y mejores trabajos y que va a ayudar a las personas a que... se realicen en el trabajo o sea, que realmente sean felices o lo pasen bien trabajando como decimos nosotros”, aclarando que, el propósito corporativo de la empresa es la realización a través del trabajo.

Explica que, a pesar de que la Inteligencia Artificial es transversal a toda la propuesta de valor de la institución, capturan información a través de un equipo del cual, la información capturada es puesta en el motor de inteligencia artificial para brindarles a sus clientes más y mejor información o más productividad en sus procesos. “Toda la información que se captura la pasamos a una plataforma que tiene inteligencia artificial y permite al cliente tomar mejores decisiones sobre sus lugares de trabajo”.

El CEO detalla que los procesos de crédito también están motorizados con inteligencia artificial, por lo que, cuando un cliente pide crédito, la información es capturada y trabajada con un motor de inteligencia artificial que les brinda mejores herramientas para que los agentes tomen una mejor decisión en si otorgan el crédito o no al cliente.

Impacto ambiental

Diego Imperio argumenta que la firma no utiliza el cuidado del medio ambiente como estrategia de ‘marketing’, sino que, sostiene un compromiso con este, contando con equipos que cumplen con los más altos estándares de cuidado ambiental.

El presidente de esta empresa, dice que sus fábricas no tienen desperdicios a la tierra, sino que todas son certificadas y que además están asociados con la ONU, en el proyecto 2030, el cual reúne los objetivos de Desarrollo Sostenible.

La institución se encuentra enfocada en el cuidado y el desarrollo del medio ambiente, con la huella de carbono, por lo que cuentan con mediciones estrictas del impacto que cumplen. Imperio aseguró que la oficina ubicada en República Dominicana, cumple todos los estándares medioambientales.

“Este tema está en el ADN de la firma o sea, no es que nosotros nos forzamos, sino que ya sabemos que esto está dentro de nuestras formas de hacer negocios, intentando que el impacto sea al mínimo posible y de hecho positivo” expuso.

Crecimiento de la firma

El presidente de la empresa, estima que en los últimos cinco años, ésta ha crecido más del 50%, “bastante acelerado, todo lo que es fuera de la impresión, nosotros hemos más que triplicado en nuestro negocio, pero también creemos que es simplemente el comienzo”, sostiene.

Hoy este grupo está presente en más de 200 países y cuenta con 80 mil empleados. Con presencia en América Latina hace 30 años, operando directamente en 13 países de la región y con canales indirectos en toda Latinoamérica.

Comenzó a ir más allá de las impresiones y empezó a especializarse en brindar una experiencia de tecnología para los lugares de trabajo, así como crear eficiencias a través de la automatización de procesos.

Esta empresa manufacturera se encuentra directamente en países de América Latina como: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y México. Además, también se encuentran de manera indirecta en los 33 países de América Latina y todas las islas del Caribe.

Perspectiva

El principal directivo de la empresa destacó que esta compañía ha cumplido con las expectativas de la compañía. “Me imagino que si el fundador ve lo que es la marca después de 90 años, estaría más que orgulloso de ver lo que se construyó”, sostiene el directivo, estableciendo que, de esta empresa viven más de 80,000 familias, con un impacto positivo en la sociedad, puesto que, el concepto de Ricoh es la responsabilidad social de ética.

Hoy, Imperio ve a la institución como un aliado de negocios para sus clientes, ayudando en esta revolución que vive la sociedad actual, para ser más eficientes.

“Pero sobre todo, lo que yo veo de la marca es un buen lugar para nuestros colaboradores trabajar. En realidad creo que ese es el comienzo de todo, el resto es una consecuencia”, concluye.