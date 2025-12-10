Corrige a tus hijos tú para que no lo haga la vida

En los últimos tiempos, y hasta podríamos decir, desde hace unos días, hemos visto cómo han ocurrido hechos lamentables que involucran a menores de edad. Unos como víctimas y otros como victimarios.

Es tan triste ver el desenlace funesto de algunos niños y adolescentes por razones que tal vez sus padres y el sistema, conocen. Unos van a la tumba y otros a la cárcel en la mejor etapa de su vida. Con este artículo, no busco culpables. No hago señalamientos.

Sólo quiero que reflexionemos sobre la importancia de una crianza responsable. Sobre lo urgente que es corregir a tiempo con un régimen de consecuencia para que no sea la vida la que se encargue de “enderezarlos”.

Delincuencia juvenil

La muerte de Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, supuestamente apuñalado por otro menor de 15 años, tiene por obligación que marcar el antes y el después de esto en las escuelas.

Hace poco, al menos yo, creía que ese asunto de la delincuencia juvenil era asunto del pasado. La recordaba cuando llegaba a mi mente mi etapa educativa. Recuerdo las tantas veces que, en la materia de Literatura o Ciencias Sociales, trabajé este tema. Estaba en “boga”.

No olvido que en Los Praditos había bandas integradas por adultos y menores de edad. Eran el terror de los sectores aledaños como Los Prados, el Ensanche Quisqueya y El Millón. Por largos años esto parecía ser cosa del pasado, pero ha vuelto con fuerza y nuevos métodos.

Vuelve a ser de interés

Lamento tanto que, mensajes equivocados, las redes sociales, los vicios, la ambición de poder, el dinero, los antivalores, y la ausencia de muchos padres y muchas madres durante etapas tan importantes como la de la niñez y el desarrollo de los menores de edad estén opacando la ternura, las ocurrencias, las sanas travesuras, las ilusiones y los sueños de niños y niñas que se están perdiendo en el mundo de la delincuencia juvenil que resurge con fuerza en nuestro país dejando a otros de ellos como víctimas, a los maestros de nuevo con este tema de clase y a la sociedad sin fe en un futuro promisorio.

Un viajecito rápido por la ciudad fabulosa

Viendo la situación que nos arropa, quise llevar a padres y madres a observar el modelo de crianza que se pone en práctica en esta ciudad fabulosa. Lo hicimos rápido para que ellos no pierdan de vista a sus hijos en la triste realidad que se vive en nuestro amado y deteriorado país.

Allí, se olvidaron por un momento de la situación. Vieron cómo las familias forman en el hogar a sus niños y niñas desde su primera infancia. Los valores, la protección y el trabajo que hacen en consonancia con los centros de enseñanza contribuyen a forjar jóvenes de bien y adultos responsables y comprometidos con la sociedad.

El modelo es simple: los padres corrigen a sus hijos para que no sea la vida la que se encargue de ellos, como lo hará ahora con el menor de 15 años que presuntamente, le quitó la vida a Noelvin.