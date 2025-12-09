¿Puedes apadrinar un Canillita?

Este domingo 14 los Canillitas con Don Bosco celebrarán el almuerzo navideño, iniciando con la Eucaristía. Cien niños y adolescentes participarán en esta linda actividad.

¿Puedes apadrinar a un Canillita? Son RD$ 800.00. Da tiempo todavía para darles la mano en este almuerzo. ¿Alguna duda? Llama al 809-536-2880 o al 1-829-493-3322.

¿Quieres donar para que 100 familias reciban canastas navideñas?

Dentro de las actividades navideñas de Canillitas con Don Bosco, el lunes 22 está programada la entrega de canastas con productos básicos para 100 familias de los Canillitas.

Tu donación puede ser de alimentos no perecederos o con aporte económico. Cada canasta está valorada en dos mil pesos, según me informa Karen Montás.

Puedes depositar en su cuenta corriente del BHD 17895410017 o en la del Popular 0788414431. Los teléfonos los tienes ya mencionados en el párrafo anterior.

Gracias en nombre de Canillitas con Don Bosco, la encomiable labor iniciada por el Padre Juan Linares justamente en el mes de diciembre de 1985. Son 40 años de intensa labor social, cuyos frutos se siguen viendo. Tú puedes ayudar a que siga cosechando frutos en beneficio del país.

Catálogos que se convierten en libros

En los últimos años las entidades que organizan exposiciones elaboran catálogos a los cuales dan igual importancia que a un libro. Un ejemplo es el que el Museo Bellapart publicó sobre Prats-Ventós “un itinerario mayor”, con motivo de haber expuesto en sus salas obras de arte de este escultor y pintor.

El catálogo no es sólo la reproducción de dichas obras, sino que incluye instantáneas de la vida personal del artista, amén de artículos especialmente elaborados para esta exposición, así como cortas reseñas de tiempos pasados.

La producción de la exposición estuvo a cargo del Museo y de Montserrat Prats García, mientras que la curaduría y museografía fue responsabilidad de Myrna Guerrero Villalona, asistida por Gabriela del Toro G. y Antonio Furcal, y el montaje de Víctor Sánchez. Para quienes conocimos muy de cerca, a Prats-Ventós, cariñosamente Tony, este catálogo se convierte en un emotivo recuerdo de ese ser humano tan extraordinario y un admirable artista.

En productos de stevia chequea los ingredientes

Los diferentes productos elaborados con la planta llamada stevia, y utilizado mayormente para quienes llevan dietas para adelgazar, o no engordar, o por cualquier otra razón de salud, no están hechos únicamente con este ingrediente.

Hay que leer la letra chiquita para enterarse y comprobar si ese sobrecito tiene carbohidratos como, por ejemplo, maltodextrina, y tomarlo en cuenta dentro de la ingesta general del día.