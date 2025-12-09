‘Navigracias’: una brillante propuesta de Navidad

Las veladas de Navidad son uno de los atractivos más coloridos y alegres para los estudiantes de centros educativos dominicanos, en esta época. Meses antes, comienzan los preparativos.

La producción, la organización, los ensayos y, posteriormente, el montaje y puesta en escena sin duda, llenan de emoción a las autoridades, maestros y alumnos, así como a los familiares que asisten a ver y a apoyar estas actividades.

En el centro educativo, La Casita de Belén, están conscientes de esto. Para sus directivos, la velada de Navidad es mucho más que la participación de los estudiantes en un escenario mostrando sus talentos.

La presentación se realizó en el Auditorio Patrick Hudson, del Instituto Cultural Domínico Americano

Para ellos, ésta es una gran oportunidad para agradecer al Señor por sus bendiciones; a los padres por la confianza en su institución; a los maestros y a todo el personal por la entrega a lo que hacen, y por supuesto, a los alumnos por darles sentido al colegio.

Tomando esto en cuenta, este año bautizaron con el nombre de ‘Navigracias’ la presentación de Pascua que mostraron a los presentes, el pasado viernes 28 de noviembre, en el Auditorio Patrick Hudson, del Instituto Cultural Domínico Americano. Ésta consistió en un recorrido artístico y reflexivo que inició con la celebración de Acción de Gracias y culminó con el espíritu de la Navidad.

Este año bautizaron con el nombre de 'Navigracias' la presentación de Pascua que mostraron a los presentes

“Navigracias fue pensada, creada y dirigida por nosotros con la idea de que los estudiantes de todos los niveles presentaran una puesta en escena cargada de simbolismo, valores y un mensaje de esperanza”, lo dice Ana Reyna, directora del centro, y desarrollada de la velada junto a su equipo de gestión. Muchos de los temas allí presentados son creaciones del citado colegio.

Contenido de valor

La actividad integró música, dramatización, baile y narraciones breves

Durante la velada, resalta Reyna, los diferentes grados escolares presentaron números artísticos que integraron música, dramatización, baile y narraciones breves, destacando temas como la gratitud, el compartir, la generosidad, la unidad familiar y la importancia de reconocer los pequeños milagros cotidianos.

Cada presentación fue cuidadosamente diseñada para conectar a las familias con el verdadero significado de esta temporada especial.

La comunidad educativa, familias y allegados disfrutaron de una noche llena de belleza, organización y emotividad, reafirmando el compromiso de La Casita de Belén con la formación integral, el fortalecimiento de los valores y la creación de espacios que celebran la identidad, la fe y la convivencia.

Con hermosos y alusivos trajes, los estudiantes de cada curso escenificaban sus números musicales. La actividad comenzó con los más pequeñitos e iban subiendo de grado hasta llegar a sexto de primaria, que es hasta donde llega el colegio.



La participación de una bailarina y un coro también fue parte de la velada que contó con auditorio repleto de padres y familiares de los estudiantes.