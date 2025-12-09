Enma va de compras

Emma llegó sofocada y sin aliento. “La calle está imposible” exclamó, en tanto corría a lavarse la cara y el cuello. Luego de tranquilizarse un poco, me contó de su excursión a la avenida Duarte, foco de todo comprador de escasos recursos.

La avenida se encontraba atestada, no se podía caminar con facilidad y en las tiendas la gente a duras penas cabía. Los comerciantes están haciendo su agosto, pensé para mis adentros. La gente se apresura a gastar ese dinerito en estos días, en los que ofrecen rebajas por doquier.

Enseguida me enseñó sus compras, regalos para los nietos, frutos del hijo fallecido en un lamentable accidente, hace ya unos cuantos años. Unas cuantas chucherías para las comadres y un hermoso vestido que piensa lucir en Navidad.

Del exterior vendrá el hijo sobreviviente, quien es ciudadano norteamericano y se ha librado de las redadas, en contra de los inmigrantes. Siempre la sorprende con regalos especiales.

A veces me pongo a pensar: ¿qué haría yo sin mi fiel factótum? ¡Ella es mi sombra, mi ayudante, mi guardiana, además de cocinar, mejor que cualquier chef! Dios permita, que permanezca conmigo hasta mi último suspiro.