Ernesto Quiñones pone a circular su libro “No todo fue televisión”

El productor y director de televisión Ernesto Quiñones puso en circulación su libro autobiográfico “No todo fue televisión”, una combinación de sus vivencias personales y su trayectoria de más de 70 años en la televisión dominicana.

El acto fue efectuado en el Archivo General de la Nación (AGN), con el que también celebró sus 85 años.

La presentación del libro del recordado director de programas exitosos como “El Gordo de la Semana”, estuvo a cargo de la editora Ivonne Gómez Bolos, quien resaltó que, más que un recuento de memorias, se trata de un documento afectivo, histórico y cultural, escrito con humildad, belleza y autenticidad.

Sostuvo que la obra documenta desde dentro la historia de la televisión dominicana, partiendo de los días de La Voz del Yuna y La Voz Dominicana, hasta la transición de la televisión analógica a la digital.

“La música, la disciplina, la familia, la fe en la educación, la camaradería, los amigos como sostén, la televisión, los cambios sociales y los tiempos de la dictadura marcan profundamente estas páginas”, expresó Gómez Bolos, quien resaltó que la obra también es un tributo al padre del autor, Luis Marcelino Quiñones Ramírez, a quien admiraba profundamente.

En tanto, el autor expresó su agradecimiento a su familia, en especial a su esposa, Rosanna Elías y a su hijo Eduardo, por su participación directa en el proyecto del libro, así como a sus compañeros de la televisión, por su contribución, no solo a construir sus carreras, sino también una época que permanece viva en la memoria del pueblo. También agradeció al equipo editorial y al AGN por dar importancia a la preservación de la historia.

Ernesto Quiñones, mientras dedica su libro a algunos de los asistentes al acto.Fuente externa

Durante el acto también habló Eduardo Ramos, uno de los cuatro hijos del autor, quien resaltó sus cualidades humanas y profesionales, y afirmó que su impronta en la televisión local es imborrable y no queda solo en los exitosos y premiados programas que produjo y dirigió, sino en cada técnico, guionista o asistente con quienes trabajó, a los que enseñó con su ejemplo de disciplina, dedicación, puntualidad y respeto.

Ernesto Quiñones fue director de programas que marcaron una época en la televisión dominicana, como “EL Gordo de la Semana”, “Romper Room”, “Punto Final”, “Buenas Tardes a la Orden”, “El Show del Mediodía” y “Tres por Tres”, entre otros.

Además, ocupó cargos de dirección y producción en los canales Radio Televisión Dominicana y Canal del Sol, Color Visión y Televida. Produjo y condujo su propio programa, Con Quiñones. También es abogado, con maestría en Diplomacia y Derecho Internacional.

Al acto asistieron familiares, amigos y compañeros del ámbito audiovisual.