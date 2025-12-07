Lo mejor del año: Quince de los libros más destacados del 2025

Relatos sobre lo extraño, novelas acerca del duelo o la corrupción financiera, suspense, memoria histórica y autobiografía, esta es una selección de quince de las obras literarias más destacadas publicadas en el 2025.

'El buen mal' (Seix Barral), de Samanta Schweblin

Maestra del relato, la argentina Samanta Schweblin es una de las escritoras en español más traducidas. Este libro conecta con la tradición argentina del "cuento de lo extraño" y tiene como hilo conductor una indagación sobre "las fuerzas invisibles" que nos empujan en el día a día y lo cambian todo.

'Morir en la arena' (Tusquets), Leonardo Padura

El cubano Leonardo Padura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015, ha definido esta novela como "la crónica de un derrumbe". El motor dramático, basado en la historia real de un parricidio, le sirve para explorar el destino de una generación desengañada y empobrecida en Cuba.

'El jardinero y la muerte' (Impedimenta), Gueorgui Gospodínov

Una meditación reflexiva, poética y luminosa, a pesar del dolor, sobre los últimos días de vida del padre del escritor búlgaro. El ganador del Booker Internacional en 2023 sumerge al lector en el periodo en el que veía cómo se iba apagando la vida de su padre y se preparaba para el adiós.

'Caledonian Road'(Libros del Asteroide), Andrew O'Hagan

Una novela de inspiración dickensiana que funciona como espejo del mundo moderno sin perder su vocación de hacer pasar un buen rato, una monumental novela satírica sobre un Londres podrido de corrupción y obsesionado por el dinero.

'El señor Fox' (Alfaguara), Joyce Carol Oates

Novela de suspense psicológico protagonizada por un profesor carismático, encantador y pedófilo que utiliza su cargo para acceder a sus víctimas. Una lectura perturbadora en la que la investigación de un crimen funciona como excusa para radiografiar la violencia sexual contra las víctimas más vulnerables.

'Mañana matarán a Daniel' (Random House), Aroa Moreno

A caballo entre la ficción, la crónica personal y la memoria histórica, Aroa Moreno reconstruye la historia silenciada de tres de los últimos cinco fusilados por el franquismo hace 50 años.

'Mil cosas' (Anagrama), Juan Tallón

Una novela que capta, con humor y aparente ligereza, el signo de los tiempos, el caos y el desorden cotidianos. Tallón habla del trabajo, la tecnología, el consumo, los afectos, el cansancio y los objetos con los que se construye una vida a través de una pareja de clase media.

'Comerás flores' (Libros del Asteroide), Lucía Solla Sobral

Autora revelación del año, Solla ha conquistado a los lectores con esta primera novela que habla del maltrato psicológico más sutil a través de la relación entre una mujer joven y un hombre 20 años mayor. La autora plantea qué lleva a la protagonista a permanecer en una relación tan desigual y abusiva.

'Por si un día volvemos' (Planeta), María Dueñas

María Dueñas recupera uno de los episodios más olvidados de la emigración de España: la de la Argelia colonial francesa. La novela abarca un arco temporal de más de treinta años, desde 1927 a 1962, y la protagonista es Cecilia, una mujer que a raíz de un suceso violento se ve obligada a huir de España y salir adelante.

'Orbital' (Anagrama), Samantha Harvey

Ganadora del Premio Booker 2024, esta novela gira en torno a un grupo de seis astronautas que llevan a cabo una misión en la ISS. A solo 400 kilómetros de la Tierra, ven salir y ponerse el sol 16 veces en un día, a lo largo del cual se va formando un tifón que amenaza con causar una enorme devastación cuando toque tierra.

'El barón Wenckheim vuelve a casa', (Acantilado)

Publicada en 2024, es la novela más reciente editada en España de Laszlo Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025, una sátira sobre la ambición y la estupidez humana protagonizada por un barón húngaro que, tras pasar buena parte de su vida exiliado en Argentina, regresa a su país con la esperanza de reencontrarse con su amor de adolescencia.

'Ese montón de espejos rotos' (Tusquets), Gonzalo Celorio

Las memorias de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, recorren su vida privada y pública, su vocación literaria, sus tareas como maestro, académico, editor y difusor cultural pero también su vida más íntima y sus pasiones: la fiesta, los rituales domésticos, el barroco, la arquitectura, la amistad, el amor y "sus simulacros".

'Franco' (Crítica), Julián Casanova

Catedrático de Historia Contemporánea y experto en el siglo XX español, Julián Casanova ha escrito una biografía de Franco pensando en los lectores del siglo XXI y pone el acento en las dependencias y concesiones exteriores que le permitieron permanecer en el poder durante cuatro décadas, desde los fascismos a Gran Bretaña y después Estados Unidos.

'La fiesta del fin del mundo' (Anagrama), Natalia Castro Picón

Con el subtítulo 'Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España 2008-2023), esta obra, ganadora del Premio Anagrama de Ensayo 2025, recorre las crisis que han aflorado en España desde 2008 -la financiera- hasta la pandemia: la de la democracia, la ecológica, el resurgimiento del fascismo, el racismo o el machismo y analiza cómo el imaginario apocalíptico lo ha impregnado todo.

'El puente donde habitan las mariposas' (Siruela), Nazareth Castellanos

La neurocientífica Nazareth Castellanos se ha colado en las listas de más vendidos con este libro que describe el proceso de construcción del cerebro, desde la influencia del pensamiento hasta el papel transformador de la respiración y que parte del principio establecido por Ramón y Cajal de que "todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro".