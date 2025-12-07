Arranca la votación para elegir el nombre del único gorila nacido en España en 2025

El único ejemplar de gorila de llanura -una especie catalogada en peligro crítico de extinción- nacido en España en 2025 y el segundo de Europa, es un macho que vino al mundo en el parque zoológico Bioparc de Fuengirola (sur), donde se ha abierto una votación para elegir su nombre.

La votación estará abierta en la web oficial del parque desde este sábado hasta el próximo 15 de diciembre, fecha en la que se anunciará el nombre ganador entre las opciones a elegir, que son Ernie, Kasai y Goodall.

Ernie se ha elegido en homenaje al histórico 'espalda plateada' que vivió en Bioparc Fuengirola durante años; un gorila de impresionante porte y carácter protector que se convirtió en un referente europeo para su especie, explican desde el parque.

Kasai hace referencia a uno de los afluentes más importantes del río Congo, que atraviesa las densas selvas tropicales africanas, donde habita el gorila occidental de llanura y es un corredor ecológico para numerosas especies de fauna emblemática.

Y finalmente Goodall, en memoria de la recientemente fallecida bióloga Jane Goodall, figura clave en la conservación y el bienestar animal, recuerdan desde el zoológico, que emplaza a la naturalista como una inspiración para generaciones de científicos, educadores y defensores de la naturaleza.

El nacimiento del animal (de la subespecie 'gorilla gorilla gorilla') tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre a plena luz del día, en el exterior y ante la mirada atónita de los visitantes, sorprendiendo incluso al equipo técnico del parque, precisa Bioparc en una nota.

Su llegada al mundo ha sido "un hito especialmente relevante para el programa europeo de conservación" de esta especie, recalcan desde el parque.

Desde su nacimiento, el pequeño gorila ha mostrado una evolución excelente, se alimenta con normalidad, se aferra con fuerza al cuerpo de su madre, Wefa, y pasa la mayor parte del día acurrucado entre sus brazos.

La hembra está demostrando ser una madre ejemplar, pendiente de cada movimiento del pequeño, dedicándole caricias, contacto continuo y una atención constante que habla de la fortaleza del vínculo maternal en esta especie, destacan desde el zoo.

El gorila de llanura occidental está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en Peligro Crítico de Extinción, la categoría previa a la extinción en estado salvaje.

Sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, entre otros, por lo que cada nacimiento dentro de los programas europeos coordinados representa un paso fundamental para asegurar la supervivencia futura de esta especie emblemática, uno de los grandes iconos de la biodiversidad africana.