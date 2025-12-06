Sembrando buena voluntad en Navidad

En la vida cotidiana, practicar la buena voluntad significa actuar con amabilidad y disposición sincera para ayudar, sin esperar nada a cambio.

Se refleja en gestos simples como escuchar con atención, estableciendo contacto visual, ofrecer apoyo a quien lo requiera, o disculparse con humildad, practicar la generosidad.

Estas acciones, aunque pequeñas, tienen el poder de transformar ambientes, sanar relaciones y construir vínculos más justos y solidarios. Así, al integrar la buena voluntad nos convertimos en instrumentos de paz y reflejo del amor de Dios.

Deberíamos de mantener la llama del amor encendido todo el año y no sólo producto del espíritu de la Navidad que nos envuelve ahora. La buena voluntad, según la jnana yoga, es la base de la sabiduría. Es el primer peldaño que debemos integrar en el ser humano para alcanzar la realización.

La cita bíblica de Lucas 2:14, según la versión Reina Valera, afirma: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” Este versículo resalta el profundo mensaje de esperanza y reconciliación que acompaña el nacimiento de Jesús, donde la buena voluntad es expresada como una bendición para todos los que actúan en consecuencia.

La buena voluntad es una invitación a ser en nuestras acciones lo que mejoraría la cotidianidad y proclama bendición.