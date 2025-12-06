¿Quién educa al pueblo?
"El Reino de Dios está dentro de nosotros"
Este tiempo debería ser un tiempo para corresponderle a Él, todo el bien que nos da a pesar de ser como somos: fríos, mezquinos, tacaños, etcétera.
Llevémoslo a los demás. Estamos en el tiempo del Adviento, un tiempo de espera para la llegada del Señor. Un tiempo maravilloso para reflexionar en qué estamos haciendo para recibir al Señor en nuestros corazones cada día.
Las lecturas en este tiempo son tomadas del Profeta Isaías. Es el profeta que más nos habla de la llegada del Señor. Son lecturas bellísimas donde vemos cuanto nos ama este Dios que está pendiente de nosotros cada día, y que mal corresponden a veces a este amor.
Estas lecturas son para que reflexionemos en lo que el Señor quiere de nosotros. Y veamos qué pedía San Juan Bautista en el desierto.
Los personajes de este tiempo son Elías, San Juan Bautista y Nuestra Señora esperando al que iba a venir a salvarnos y lograr para nosotros la vida eterna.
Seamos generosos y llevemos y anunciemos a todos que ya está cerca el Reino de Dios. Convirtámonos y llevemos la Palabra de Dios a los demás con nuestro testimonio de vida. Amén