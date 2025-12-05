Gastronomía: una experiencia que busca elevar la cultura culinaria en el Caribe

La cultura culinaria tiene una nueva plataforma que busca exponer el talento nacional e internacional con The Art of Savoring, un evento gastronómico pensado para celebrar lo mejor de la creatividad gastronómica y el arte de degustar de platillos sofisticados de la alta cocina, que se celebró este año en el St. Regis Cap Cana, con la intención de continuar elevando la cultura gastronómica en el Caribe.

Con una experiencia de tres días, y cuatro maestros del arte culinario, la ocasión sirvió para reunir en un mismo lugar a profesionales de la escena culinaria local, como Erik Malmsten el chef sueco-dominicano detrás de algunas de las propuestas gastronómicas más importantes del momento en Santo Domingo, como Okazu y osteria O.Livia; y Hideyoshi Tateyama, el japonés-dominicano detrás del restaurante Samurai, quienes llevaron al evento gastronómico de tres días su expertise y propuestas culinarias que mezclan técnicas de la cocina moderna en platillos clásicos.

Parte del equipo de expertos en la cocina que estuvieron en el eventoCortesía de los organizadores

A esta celebración de la alta cocina, se unieron Sergio Díaz, chef guatemalteco y propietario de Sublime, una experiencia de fine dining que ha sido reconocida por tres años consecutivos en el Top 50 Best Restaurants; y el peruano Diego Muñoz quien, además, es chef asociado del restaurante Nina, ubicado dentro del referido complejo turístico.

Pensado para ser una experiencia inmersiva de tres días, el arte de saborear incluyó degustación de platillos preparados con las más sofisticadas técnicas de la cocina moderna-contemporánea; y catas para maridar cada una de las propuestas presentadas por los chefs invitados.

Un rico cierre

Durante la actividad, Tateyama presentó una propuesta variada y exquisitamente curada de platillos fundamentados en su expertise en la cocina asiática contemporánea. Mientras tanto, Malmsten se unió los chefs Sergio Díaz y Diego Muñoz en el diseño y presentación de una cena maridaje que reunía a tres culturas –cuatro si contamos que Malmsten lleva en alto sus raíces sueco-dominicana–, en lo que se convirtió en el punto central de la jornada gastronómica.

Para cerrar con broche de oro un fin de semana llena de sabor y buena gastronomía, se preparó un exclusivo brunch al estilo mediterráneo, liderado por Malmsten, y al que se unieron los chefs invitados, para disfrutar de vinos y otras bebidas refrescantes, en un ambiente relajado frente al mar.

Al concluir la experiencia, en un comunicado oficial del complejo turístico, los organizadores indicaron que la iniciativa forma parte de la visión innovadora de St. Regis Cap Cana, que busca ofrecer a sus visitantes “experiencias gastronómicas únicas”, y convertir The Art of Savoring en una plataforma sin igual para exponer el talento local e internacional de la industria, fortalecer la cultura culinaria caribeña y fomentar el intercambio cultural a través de la alta cocina, para continuar posicionando al complejo turístico, y al país, como un destino gastronómico “de clase mundial”.