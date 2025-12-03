Vacaciones: viajes navideños inolvidables

Si este diciembre tu deseo navideño será un viaje para celebrar la época más linda y alegre del año, tienes muchos destinos para escoger donde la Navidad se festeja por todo lo alto.

Aquí van varias ideas para viajes navideños que para mí han resultado inolvidables a través de los años:

• Nueva York – La “Gran Manzana” se viste de gala y le pone luces, adornos y árboles de Navidad a sus avenidas y sus imponentes rascacielos para celebrar la época a todo dar.

Una de las atracciones principales es el majestuoso árbol de Navidad que generalmente mide de 70 a 100 pies de altura en el famoso Rockefeller Center, 30, Rockefeller Plaza, donde otros adornos navideños incluyen 12 ángeles de ocho pies de altura cada uno.

Aquí los visitantes –se estima que unos 125 millones vienen a Rockefeller Center de finales de noviembre a principios de enero para ver el gran árbol, los ángeles y para patinar en la icónica pista de patinaje frente al árbol que ha sido una querida tradición invernal en Nueva York desde la década de 1930.

Otro imperdible en la Gran Manzana es el espectáculo navideño de las famosas bailarinas “Rockettes” en el Radio City Music Hall, 1260 Sexta Avenida.

• Europa – El continente europeo siempre encanta en las Navidades, con adornos, mercados navideños llenos de artesanía y productos locales, al igual que eventos especiales en los países de la Unión Europea.

En Italia, los viajeros a Roma pueden optar por la Misa a la Medianoche en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre que es una querida tradición y este año marcará la primera del nuevo papa, León XIV, así que habrá aún más entusiasmo.

Otras visitas obligadas incluyen los mercados navideños con sus despliegues de artesanía y productos locales de cada país. Entre mercados navideños populares se encuentran el de la bella Plaza Navona en Roma; el de Zúrich, Suiza con sus árboles cantantes y el de Múnich, Alemania donde el árbol de Navidad en la Plaza Marienplatz tiene 100 pies de altura.

En Copenhague, Dinamarca, una gran atracción son los jardines y parque Tivoli Gardens, que se dice sirvieron de inspiración a Walt Disney. Tivoli Gardens se engalana con millones de lucecitas y otros adornos para las Navidades.

• Florida – Hay celebraciones hasta para hacer dulce en muchos destinos del estado, pero quizás la más popular es la de Walt Disney World en Orlando, donde los cuatro parques de Disney: el Reino Mágico, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom Park se adornan con millones de luces, árboles majestuosos, flores de Pascua, despliegues de fuegos artificiales y mucho más del 14 de noviembre al 31 de diciembre.

Si eres como Walt Disney quien una vez dijo, “Me gustan mis golosinas navideñas en forma de Mickey”, este es el sitio para ti, pues hay una abundancia de ellas por doquier. Hay entretenimiento y espectáculos con tema de las navidades y el desfile navideño del Reino Mágico es una tradición con personajes de Disney, carrozas, soldaditos de juguetes y mucho más.

Entretenimiento en los parques

Los parques de Universal Orlando, al igual que SeaWorld Orlando y Busch Gardens Tampa Bay ofrecen entretenimiento especial y decorado para las Navidades.

Otra encantadora tradición floridana en las Navidades es las Noches de Luces (“Nights of Lights”) en San Agustín. Durante este festival, que se presenta del 15 de noviembre al 11 de enero de este año, la Plaza de la Constitución y los edificios del casco histórico de la Ciudad Vieja se iluminan con tres millones de lucecitas, creando una estampa preciosa.

Y aun otras celebraciones navideñas muy populares en Florida son los desfiles de yates y botes decorados para las Navidades. Entre los más populares se encuentra el Seminole Hard Rock Winterfest Boat Parade el 13 de diciembre en Fort Lauderdale.

Este desfile atrae a unos 100 botes y yates iluminados y se calcula que alrededor de un millón de espectadores disfrutan del espectáculo que procede por 12 millas del Stranahan House hacia el este por el río New River y la Carretera marítima Intracoastal Waterway.