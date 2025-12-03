¿Te hunden tus errores? Transfórmalos en fortalezas

Al llegar al final del año, es común hacer las memorias de lo que consideramos logros, aprendizajes, relaciones, desafíos, momentos significativos, cambios personales, metas alcanzadas y pendientes. Los aciertos y desaciertos son parte de la historia personal, la actitud ante ellos influirá en los próximos pasos.

Para quienes atraviesan la mediana edad, este ejercicio se vuelve aún más significativo: se han acumulado una o varias maletas de intentos fallidos, decisiones apresuradas y caminos que los llevaron por rutas inesperadas, se ha realizado mucho y posiblemente se ha fracasado mucho más, con frecuencia el triunfo no resulta desde el primer intento.

Los que se consideran exitosos, pueden asumir la postura de quedarse “durmiendo en sus laureles”, y estancarse en el placer que proporciona el logro alcanzado.

Por otro lado, se encuentran los que consideran que fallaron, en ocasiones se regodean en los fracasos, caen y, si permiten que la pereza se instale en su vida, prefieren justificarse de todas las formas posibles para seguir naufragando; lo más sabio sería utilizar cada error como lo que es, una oportunidad invaluable para instruirse, y seguir desarrollándose.

Si es mujer de esas generaciones que hoy atraviesan los cincuenta, en muchas culturas se enseñó a priorizar a los demás, modificando agendas y quereres para cuidar de todos, menos de sí mismas.

A mediana edad no hay espacio para la culpa ni el arrepentimiento. La vida, con sus tumbos, vueltas y revueltas, nos enseña que el verdadero valor está en reconocer nuestras equivocaciones y trabajar sobre ellas.

¿Cómo puedo transformar los tropiezos en fortalezas?

En vez de lamentar lo que pudo haber sido, y no fue, ahora es cuando se tiene experiencia almacenada, la vida le ofrece ahora la madurez de poner la perspectiva necesaria para asumir los fallos con valentía, y no como castigos. Es tiempo de retomar el poder y no dejarse reducir escenarios adversos o por quienes tienen poca edad, vivencias escasas, pero sobrada arrogancia.

En esta etapa madura de la vida, es primordial reconocer el valor de todos los recursos acumulados, al examinar las decisiones anteriores en todos los sectores de la vida como afectivo, económico, social, la trayectoria en diversos sectores brinda una visión profunda del funcionamiento empresarial, esencial para asumir riesgos más ponderados, crear estrategias exitosas.

Se posee, además, una red de contactos más amplia, conexiones profesionales y personales construidas a lo largo de los años, esas habilidades sociales sumada a la inteligencia emocional desarrolladas permiten establecer vínculos sólidos, tanto en lo profesional como personal, con clientes, colegas y colaboradores, convirtiendo una oportunidad inigualable de crecimiento.

También, con el paso de los años, se obtiene una mayor claridad sobre lo que realmente se desea y de lo que definitivamente no se tolera más. Parafraseando a Amado Nervo: “porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que, si extraje las mieles o la hiel de las cosas, que porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas”.

Ahora corresponde, como un viejo lobo de mar, ajustar las velas y si es necesario, zarpar aún hacia puertos inexplorados.