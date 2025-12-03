Hay “héroes” a los que no les gustan los aplausos

Admiro tanto a las personas que hacen el bien y, que como recompensa sólo buscan que Dios les anote sus puntos positivos por imitar su ejemplo de solidaridad y don de servicio.

No hacen alarde del bien que proporcionan a otros a través de un gesto, de un abrazo, de un consejo, de la compra de una receta, de cuando contribuyen con algo para la solución de una situación, o de su entrega total cuando de salvar la vida a alguien, se trata.

Son héroes sin capa a los que tampoco les gusta el aplauso, sólo los buenos resultados de sus acciones para con el prójimo.

Fabulosamente discretos

Como si estuvieran viviendo en una ciudad fabulosa, estos “hérores” aman ayudar en cualquier circunstancia. Lo hacen porque han sido bendecidos por el Señor con el don de servicio y, como es correcto, multiplican su talento.

Lo hacen de una manera admirable. Ponen en práctica sus dotes de altruismo, pero en silencio. También dando de lo que les falta, nunca de lo que les sobra. Su grandeza, más que en dar, está en la discreción con la que lo hacen. Saben que a veces a quienes ayudamos no les gusta que todos sepan de sus necesidades, y por ello respetan su dignidad. Sus acciones hacen justicia de lo que tienen en el corazón, no de lo que vemos o percibimos a través de su razón.

De tú a tú con la nobleza

Estos “héroes” no se ponen su capa. Nacen con ella. Por eso se les da tan bien el ayudar a quienes los necesitan. No hay pose, no hay galantería, no hay interés, ni ambición de reconocimiento cuando van en auxilio de alguien que esté en apuros.

Lo único que sobresale es la manera extraordinaria que tienen de ponerse de tú a tú con la nobleza. No tienen un “superpoder” específico. Un día puede que estén “trepando” una pared como el Hombre Araña, al otro, podrían estar bajo las agua del mar profundo como Aquaman…, porque son ‘multitasking’ (que realizan varias tareas). Lo cierto es que, su misión va más allá de lo que se puede ver, aunque en su realidad, viven en una eterna ciudad fabulosa donde abundan los “héroes” anónimos.

Cuestionable reflexión

Mientras a estas personas de buen corazón no les gustan los aplausos, hay muchos otros que, aunque también son altruistas, no sólo andan detrás del aplauso, sino que hacen un espectáculo abierto al público para dar a conocer lo que hacen por el “bien” de otros.

Al tiempo que dan cuenta de su “solidaridad”, dejan al descubierto las necesidades de las personas a las que ayudan y, por si fuera poco, también dejan una cuestionable interrogante: ¿Se hace el bien cuando lo utilizamos para engrandecernos y buscar aplausos? Cada quien tiene su respuesta. ¿Cuál es la suya?