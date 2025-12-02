Cuesta Libros presenta su ranking de libros más vendidos este 2025

Cuesta Libros presentó su listado de los libros más vendidos durante el 2025, una tradición esperada por la comunidad lectora, implantada por este ranking que refleja la diversidad de intereses de los lectores y reafirma su misión de continuar fortaleciendo la cultura y el hábito lector en todas las generaciones.

Encabezando el listado de los 10 libros más vendidos se encuentra «Las súper maravillas de la Primada 2 vol.», de Iván Gatón, un ensayo histórico sobre el patrimonio dominicano, seguido de «Alas de ónix (Empireo 3)», de Rebecca Yarros, tercera entrega de la exitosa saga juvenil de fantasía y romance.

En tercer lugar, figura «Yo, Balaguer», de Pablo Gómez Borbón, novela biográfica que profundiza en la vida política del expresidente.

«Yo, Balaguer», de Pablo Gómez Borbón.Fuente externa

El cuarto puesto del ranking de Cuesta Libros, referente en la promoción de la lectura y la cultura en República Dominicana, corresponde a «De las pequeñas ventas a los grandes sueños», de Juan Rolando Espinal, enfocado en crecimiento personal y emprendimiento.

Completa el quinteto «Mi nombre es Emilia del Valle», de Isabel Allende, una historia de literatura contemporánea marcada por su sensibilidad narrativa.

«Mi nombre es Emilia del Valle», de Isabel AllendeFuente externa

En sexto lugar, figura «Etéreo», de Joana Marcus, una obra juvenil de fantasía romántica con una fuerte comunidad lectora. El séptimo puesto es para «Pico Duarte», de la autoría Frank Báez, del proyecto corporativo de Centro Cuesta Nacional (CCN), Orgullo de Mi Tierra.

En octava posición aparece «Pecados 2. Rey de la soberbia», de Ana Huang, novela romántica y de suspenso que continúa una saga de alta intensidad emocional. El noveno lugar es para «Sobrevivir al desamor», de Ana Simó, centrado en herramientas para procesos emocionales. Cierra el ranking «Libertad», de Angela Merkel, una autobiografía política sobre democracia y desafíos contemporáneos.

«Pecados 2. Rey de la soberbia», de Ana HuangFuente externa

“En Cuesta Libros creemos que la lectura transforma vidas. Por eso, seguimos creando espacios, actividades y experiencias que conectan a los lectores con el poder de los libros”, afirmó Hans Kühn, vicepresidente de Cuesta Libros de Centro Cuesta Nacional.

Una oferta para todos los gustos

En los estantes de Cuesta Libros conviven más de 21,000 títulos, desde obras que exploran la identidad dominicana —como «La casa del presidente Joaquín Balaguer», «Historia social de la dominación haitiana y Plinio, los años terribles»— hasta sagas juveniles que conquistan nuevas generaciones, como «Hasta que caiga la luna (Caída 1)», «Fearless (Saga Powerless 3)» y «Caída libre».

Los más pequeños también encuentran propuestas que despiertan curiosidad y valores, entre ellas «La montaña más alta», «Cuentos que transforman vidas, Diario de Greg 19» y títulos de la saga Percy Jackson.

Para los amantes de la narrativa adulta, las obras cargadas de emoción y suspenso como «Boss (Dominio 1)», «Dioses del juego 1», «The Striker» y «El niño que perdió la guerra» fueron las más solicitadas.

Mientras que quienes buscan reflexión y análisis encuentran ensayos como «Geohispanidad» y «Globalismo». En crecimiento personal, títulos como «La teoría Let Them y Restart (Siete Acciones Clave)» siguen inspirando a quienes desean transformar su vida.