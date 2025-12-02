Fundación Refidomsa y la Asociación Belenistas de la Zona Colonial presentarán exhibición ʺBelenes del Mundoʺ

La Zona Colonial será escenario de una exhibición de belenes durante todo el mes de diciembre y hasta el 7 de enero de 2026, de la mano de la Fundación Refidomsa y la Asociación de Belenistas de la Zona Colonial.

El evento lleva por nombre “Belenes del Mundo”, una preciosa colección de pesebres de todos los continentes que podrá ser apreciada gratis por visitantes locales y extranjeros en el Museo de las Casas Reales.

La información la ofreció Samuel Pereyra, presidente de Fundación Refidomsa, quien manifestó que: “La exhibición busca fortalecer la tradición navideña, mostrando el nacimiento del Niño Jesús en numerosos puntos del planeta. La misma podrá ser disfrutada por toda la familia en el Museo de las Casas Reales en la Ciudad Colonial, lugar por donde empezó la cristianización del nuevo mundo”.

Agregó que: “La colección de belenes del mundo recrea el mayor hecho histórico que registra el mundo, el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y representa la humildad y el amor de Dios hacia la humanidad”. Tradicionalmente, los nacimientos se presentan en templos religiosos, espacios públicos y en los hogares de todo el mundo, significando una tradición apreciada por toda la familia.

Para ser posible el espectáculo de los belenes, la fundación Refidomsa ha combinado los trabajos de instalación con la Asociación de Belenistas de la Zona Colonial, quienes han aportado la colección para el disfrute de visitantes, estudiantes e interesados en acceder gratis a una oferta colorida y grata que combina lo espiritual, religioso y lo artístico.

Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche a partir del día 1.º de diciembre, la población podrá asistir a un hermoso evento que combina lo tradicional y lo moderno, puesto que la exhibición tendrá como oferta especial el uso de tecnología de realidad aumentada animada con inteligencia artificial.

Como atracción principal, la Asociación de Belenistas de la Zona Colonial a través de su presidenta Mercedes Furment informó que ha traído al país al arquitecto colombiano Over Calderón, quien ha recreado la ciudad hebrea de Belén, lugar donde nació Jesús y en donde se muestran episodios del nacimiento, entre ellos la anunciación, el nacimiento, la adoración de los pastores entre otras epifanías narradas en los evangelios de Mateo y Lucas.

Samuel Pereyra hace un llamado a toda la familia dominicana a participar de este espectáculo que contiene tradición cristiana, luces, tecnología y villancicos interpretados por el coro de niños de la fundación Refidomsa, todos los días del mes de diciembre en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.