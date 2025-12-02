En la era digital: el valor formativo de las artes y humanidades

El diálogo sobre la importancia de las artes y las humanidades en la universidad adquiere hoy un sentido renovado, porque el escenario formativo ha cambiado: la inteligencia artificial acelera procesos, automatiza tareas y aumenta la eficiencia en la producción y circulación de información.

Precisamente por ello, resulta más urgente fortalecer aquello que no puede ser sustituido: el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y la sensibilidad. La educación superior enfrenta el desafío de cultivar estas competencias, pues permiten interpretar el significado humano de los avances técnicos, reconocer sus implicaciones éticas y sociales y tomar decisiones con criterio en contextos de creciente complejidad.

En este marco, iniciativas académicas como el Bloque de Artes y Humanidades de la Universidad Iberoamericana, Unibe, se convierten en componentes formativos estratégicos. A través del trabajo con la literatura y diversas prácticas artísticas, el estudiantado aprende a leer con atención, argumentar con fundamento, mirar más allá de la superficie y sostener conversaciones con matices.

Este aporte es especialmente valioso frente a fenómenos contemporáneos como la desinformación, los discursos polarizantes y la proliferación de seudoexpertos: las artes y las humanidades entrenan la capacidad de distinguir evidencia de opinión, reconocer sesgos, identificar supuestos y comprender el papel de las narrativas en la vida pública.

En otras palabras, contribuyen a que el estudiante no solo “sepa”, sino que evalúe, contextualice y dialogue el conocimiento de manera responsable.

Imaginación, criterio y diálogo

La exposición sistemática a contenidos artísticos —literatura, música, cine, artes visuales y artes escénicas— amplía el repertorio emocional e interpretativo del estudiante. La empatía se fortalece porque el arte invita a comprender vidas, conflictos y realidades distintas a la propia.

Asimismo, la creatividad se desarrolla como metodología (explorar, conectar, experimentar y tolerar la ambigüedad) y el diálogo se convierte en práctica formativa al aprender a sostener desacuerdos con respeto y rigor. Esta formación responde, además, a lo que hoy demandan las industrias más dinámicas (tecnología, salud, negocios, diseño y datos): perfiles capaces de combinar el saber técnico con la lectura de problemas humanos, sociales y culturales.

Los resultados del bloque se evidencian al finalizar el semestre: los estudiantes manifiestan mayor seguridad para argumentar, más rigurosidad interpretativa y una creatividad mejor orientada a fines comunicativos y sociales.

Una experiencia sistematizada, desarrollada en el marco de la Exposición de los Bloques de Arte y Humanidades, tomó como eje la obra de Mario Vargas Llosa y empleó una metodología interdisciplinaria (poesía, narrativa, guion, teatro, danza y diseño escenográfico), organizada por fases (exploración, creación disciplinar, intercambio, integración y presentación pública) y acompañada por instrumentos de evaluación como rúbricas y diarios reflexivos.

Los resultados reportaron un 75% de alto desempeño en creatividad y pensamiento crítico, y producciones con potencial de divulgación académica y artística.

En coherencia con este enfoque, la actividad de cierre contempla el montaje de la exposición y jornadas con lecturas, videoarte, panel y presentaciones teatrales en auditorio. Este año se realizará el panel “Bloques de Artes y Humanidades, una experiencia de acción interdisciplinaria”, con la participación de la artista Elsa Núñez y concebido para visibilizar los atributos del bloque y reconocer al cuerpo docente que ha sostenido esta experiencia a lo largo de ocho años.

En definitiva, cuando la formación profesional parece orientarse cada vez más a lo técnico y lo inmediato, las artes y las humanidades siguen siendo, quizá más que nunca, esenciales para formar ciudadanos y profesionales capaces de pensar con criterio, imaginar soluciones y dialogar en sociedades complejas.

Concebir esta formación como un pilar que articula lo cognitivo, lo ético y lo estético es una apuesta por una universidad que innova sin deshumanizar.