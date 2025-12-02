En Ciudad Colonial: Reconocimientos “Patrimonio Somos Todos”

La Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (APRECC) celebrará mañana su Encuentro Navideño, el cual realizará junto a los reconocimientos “Patrimonio Somos Todos”.

Según me informa Raquel Casares estos reconocimientos “destacan a personas y entidades que han contribuido de manera ejemplar a la preservación, protección y promoción del patrimonio cultural de la Ciudad Colonial”.

Así agradecen y visibilizan el compromiso de quienes trabajan por mantener viva la historia que comparten. La actividad será mañana miércoles en Casa Mella Russo.

Tiempo de dar la mano

Ha pasado todo el año y, por una u otra razón, has querido, pero no has dado la mano a alguna entidad que necesita apoyo. En este mes de Navidad tal vez puedas hacerlo. Te diré un par de entidades que te lo agradecerán.

Aún hay tiempo para dar tu aporte, y ayudar a quienes, a través de instituciones no lucrativas, ayudan a otros. En época de Navidad resulta un regalo estupendo.

Siervas de María cuidan de los enfermos

¿Conoces la labor de las Siervas de María? Son enfermeras, tienen un dispensario y asimismo están dispuestas a acompañar de noche a una persona enferma. Sus servicios son gratuitos. ¿Puedes hacer un aporte que abarque todo un año? O mensual. Tú decides.

Las Siervas de María Ministras de los Enfermos tienen las cuentas de Ahorro Banreservas 200 160-164882-7, y corriente del Banco Popular 789-095-346. Su RNC es 401-50749-8. Teléfono y whatsapp 809-565-1789. Sor Esther me dio los detalles hace ya cierto tiempo, pero lamentablemente se me habían quedado olvidados en el celular.

Canillitas con Don Bosco

Una de las labores salesianas en Santo Domingo es Canillitas con Don Bosco, fundación que trabaja con menores vulnerables en situaciones de riesgo, principalmente con los que realizan trabajo infantil. En su labor de varias décadas muchos de esos jóvenes se han convertido en respetables profesionales.

Es que los salesianos les educan y capacitan en diversas áreas del conocimiento. No tengo el número de sus cuentas bancarias, pero si quieres darles un aporte, bien sea por Navidad o mensualmente, pregunta por Karen, en el 809-536-2880. Si ella no está, otras personas podrán darte la información que requieras.

EU tiene bases militares en España., ¿y …?

El hecho de que el gobierno dominicano permita el uso de aeropuertos militares y civiles para aviones militares de Estados Unidos ha hecho que muchos piensen que estamos actuando como vasallos. Lo más probable es que no sepan que en España hay dos bases militares estadounidenses instaladas en Andalucía. Una en Sevilla y otra en Rota. Y lo menos que puede decirse de España es que se haya dejado avasallar por Estados Unidos.