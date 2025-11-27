Una nueva etapa con respaldo de aliados educativos

Sin duda, la educación sigue siendo el pilar del desarrollo de los pueblos. Las autoridades del Colegio Luis Muñoz Rivera le prestan atención a esto.

Tanto es así que, como parte de su evolución durante los 93 años de fundado que tiene, a partir del año escolar 2027-2028, iniciará una nueva etapa, fortaleciendo su modelo pedagógico, su infraestructura y sus programas formativos. Este paso representa la quinta gran transformación en la historia de la institución, que ya ha transitado con éxito por distintas sedes desde 1932.

Con esta transformación buscan fortalecer su legado educativo, garantizando la continuidad de sus operaciones y el crecimiento de su proyecto institucional. Las autoridades del centro educativo explican que en las últimas semanas, informaciones parciales sobre la venta del terreno donde se ubican actualmente las instalaciones generaron preocupación en algunas familias.

Sin embargo, la institución aclara que dicha operación no afecta el funcionamiento del Colegio, que continuará sus actividades con total normalidad durante los próximos dos años escolares (2025-2026 y 2026-2027), e incluso con mejoras en su actual sede.

“Sabemos que los cambios generan inquietud, pero también abren grandes oportunidades. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el legado de nuestros fundadores y con cada una de las familias que forman parte de esta comunidad. Esta nueva etapa será tan luminosa como las anteriores”, expresan las autoridades.