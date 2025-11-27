Mujeres que Cambian el Mundo y la labor que hacen para transformarlo

El pasado domingo 23, la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito reunió a 11 mujeres que durante años han contribuido con su labor y proyectos al desarrollo de sus comunidades, y que han sido esa mano amiga para quienes en algún momento la necesitaron y la siguen necesitando.

Nellys Margarita Heredia Agramonte, Francisca Arisleyda Beard de Burgos, Dhamelisse Then Vanderhorst, Cándida Mercedes Castillo Reyes (Mechy), Sor Janely Mercedes Paulino Madera, Norka Margarita Díaz Velázquez, María Estefani Zapata Mejía, Xenia Anacaona Gell de Álvarez, Delba Josefina Suero, Herminia del Pilar Perelló (Judith) y Norma Isabel Almonte Victoria son figuras que han dejado huella en su andar.

Con la Ruta del Casabe, en Monción, Santiago Rodríguez, doña Mechi ha logrado convertir la tradición del casabe en un factor de desarrollo local y turístico. Delba Josefina Suero ahora tiene 90 años, pero en sus más de 50 años de trayectoria contribuyó a la formación de generaciones de médicos y ha logrado que poblaciones rurales y vulnerables tengan acceso a los servicios médicos con atención integral, digna y humanizada.

Francisca Arisleyda Beard de Burgos es una defensora del arte y la cultura en Puerto Plata. A través del Teatro Escuela Iván García, ha logrado crear una plataforma que fomenta el talento local, la inclusión, a la vez que promueve valores como la autoestima, la disciplina y la capacidad de trabajar en equipo.

Arisleyda Beard de BurgosFuente externa

A Herminia del Pilar Perelló (Judith) su atención y compasión por los más vulnerables la llevó a fundar el Asilo de Ancianos Inspiración Divina en Baní, obra a la que asiste con amor aún hoy en día, a sus 85 años de edad.

Sor Janely Mercedes Paulino Madera, desde la congregación Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, se ha convertido en una propulsora de los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables en la sociedad.

Atiende a más de 1,800 personas cada año a través de hogares de ancianos, centros de acogida para niños en condiciones de orfandad, dispensarios médicos comunitarios y escuelas públicas.

Nellys Margarita Heredia Agramonte creó más de cinco asociaciones de mujeres dedicadas al comercio sostenible del bosque seco, donde cientos de mujeres fueron beneficiadas con microcréditos gracias a los fondos rotatorios distribuidos en Las Yayitas de Azua.

Nellys Margarita Heredia Agramonte fue la ganadora del primer lugar de Mujeres que Cambian el Mundo.Fuente externa

Norka Margarita Díaz Velázquez es una sobreviviente de cáncer de mama que ha tomado su experiencia de vida para ayudar a otras. Como presidenta de la Asociación Mujeres Solidarias Incorporada (AMSI), vela por los derechos y la salud de las mujeres afectadas por el cáncer de mama en la República Dominicana.

Norma Isabel Almonte Victoria fue una defensora de la inclusión y la educación para personas con discapacidad auditiva en la región Norte y un referente en la enseñanza en lengua de señas.

Con más de 55 años de dedicación al Patronato de Educación al Sordo y la Escuela Nacional para Sordos en Santiago, los estudiantes con discapacidad auditiva, formados allí hasta el sexto grado de primaria, han logrado la integración social y laboral, y son ejemplos de motivación en sus comunidades. Almonte Victoria falleció días antes de la premiación Mujeres que Cambian el Mundo.

María Estéfani Zapata Mejía es una joven líder que está dejando huellas en las comunidades rurales de Baní, a través de sus proyectos de desarrollo comunitario. Con un enfoque en el empoderamiento de mujeres y jóvenes, esta caficultora ha trabajado para fortalecer la cadena de valor del café mediante prácticas sostenibles y de participación inclusiva.

Xenia Anacaona Gell de Álvarez ha dedicado su vida a apoyar la salud infantil en la República Dominicana y a humanizar los servicios hospitalarios en las familias más vulnerables a través del Voluntariado Jesús con los Niños en Santiago, iniciativa creada hace 28 años.

La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst es una visionaria que apuesta por un modelo de atención que coloca a la infancia en el centro de la salud pública. Creó Hugolandia, un espacio lúdico-terapéutico que reduce la ansiedad hospitalaria y mejora la adherencia al tratamiento en niños.

Dhamelisse Then Vanderhorst recibiendo su estatuilla.Fuente externa

Fundó la primera Clínica de Genética y Síndrome de Down, que ofrece atención multidisciplinaria continua a más de 850 pacientes.

Consciente de la trayectoria y labor de estas mujeres, el banco BHD las reconoció en la décima entrega del premio Mujeres que Cambian el Mundo por su contribución e impacto social.

“En el Centro Financiero BHD creemos que el progreso verdadero no se mide solo en términos económicos, también en progreso humano. Por eso, este premio es una celebración que nos llena de orgullo y esperanza. Es una invitación a reflexionar sobre el papel que todos tenemos en la construcción de una cultura país que impulse una mejor sociedad”, expresó Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD.

Liderazgo en acción

Las tres grandes estatuillas de la noche fueron para Nellys Margarita Heredia Agramonte, por su liderazgo en la creación de asociaciones de mujeres en la región Sur del país; Arisleyda Beard de Burgos, por su entrega en la promoción del arte y la cultura en Puerto Plata, y a la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

“Este premio es parte del logro de mi familia, de mi queridísima comunidad Las Yayitas, la Asociación de Mujeres, Fe, Esperanza y Caridad de la comunidad de las Yayitas”, fue el mensaje de la gran ganadora de la noche, Nellys Margarita Heredia Agramonte.

Mujeres que Cambian el Mundo es una iniciativa que forma parte de la estrategia de responsabilidad social del Banco BHD desde 2015. Durante estos 10 años la entidad ha acompañado a más de cien mujeres con el programa de asesoría y acompañamiento, y con recursos que han beneficiado a más de 430 familias.

“Hoy vemos cómo el Premio ha generado redes de solidaridad, fortaleciendo proyectos comunitarios sostenibles en áreas rurales y urbanas en nuestro país”, expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.