Madres: el primer vínculo que nos enseña a amar

Desde los ‘ojos’ de la Psicología, la relación con nuestra madre es el primer espejo donde aprendemos a amar, confiar y sobrevivir. En ella se manifiesta uno de los impulsos más poderosos del ser humano: el instinto de proteger la vida.

Durante nueve meses, una madre lleva dentro de sí, no sólo a un hijo, sino también un vínculo que marcará la manera en que esa persona se relacionará con el mundo.

El amor materno tiene una fuerza casi sobrenatural. Lo vemos en la naturaleza y en la vida cotidiana: madres que, incluso cuando sus hijos se equivocan o enfrentan las peores circunstancias, siguen defendiendo y amando sin condiciones. Es un amor que no se negocia ni se extingue ante los errores.

No todas las historias maternas son iguales. Algunas se ven atravesadas por el dolor, la ausencia o el abuso, dejando huellas profundas en la identidad emocional de los hijos. Pero incluso en esos casos, la figura materna nos enseña sobre la capacidad humana de transformar el sufrimiento en crecimiento y resiliencia.

Buen ejemplo

A nivel personal, reconozco que gran parte de mi vocación y sentido de servicio nacen del ejemplo de mi madre: una mujer que nunca dejó de creer en mí, que me sostuvo incluso en mis momentos más difíciles, y que me enseñó que el amor verdadero se demuestra en la constancia y la fe.

Nuestras madres, con sus luces y sombras, son los ángeles que nos introducen a la vida. Son el canal a través del cual experimentamos por primera vez el amor que proviene de Dios.