Una lista para superar las estresantes reuniones navideñas: actúa como una roca aburrida

Las fiestas son una época de alegría, festividad y, para muchos, de tensas reuniones familiares.

La gente piensa: "¿Cómo trato con familiares que, a veces, son intrusivos, me provocan o dicen cosas abusivas?", dijo Mark Rapaport, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Al intentar desactivar una dinámica familiar estresante , algunas personas utilizan una estrategia llamada “balanceo gris”.

La clave es "actuar de forma aburrida, como una roca gris", dijo Samantha Whiten, psicóloga clínica de Maryland. "No les das a las personas difíciles ninguna munición potencial".

¿Es el canoso una forma inteligente de sobrevivir las fiestas? Esto es lo que dicen los expertos.

Cuando puede ser útil

El método de la roca gris es quizás más conocido como una herramienta para gestionar las interacciones con personas narcisistas, manipuladoras o tóxicas. Pero no tiene por qué ser tan extremo. Puede implementarse "en cualquier situación en la que se intente minimizar el conflicto con alguien con quien se tiene que interactuar", dijo Whiten.

Al usar el tono gris, te estás volviendo poco interesante a propósito al ofrecer respuestas breves y educadas, en lugar de involucrarte en un intercambio dramático. La idea es privar a la otra persona de la atención o la reacción que busca, incitándola a seguir adelante.

Imagina que te invitan a una fiesta navideña con toda tu familia, incluido el tío Bob, que te saca de quicio. No quieres saltarte la fiesta del todo; solo quieres bajar el tono de la conversación con Bob para disfrutar de la velada. Ahí es donde podría ser útil llevar una mecedora gris.

Quizás Bob te acorrala para hablar de política. En años anteriores, podrías haber mordido el anzuelo y haber terminado en una discusión a gritos. Pero cuando te pones gris, esquivas el conflicto con una respuesta insulsa, como: "Interesante opinión. ¿Qué tal el trabajo?".

Rapaport dijo que no tiene conocimiento de investigaciones publicadas sobre la eficacia de la técnica, pero dijo que sus objetivos tienen sentido.

“Una de las claves en circunstancias como ésta es no involucrarse emocionalmente”, dijo.

Y cuando el balanceo gris duele

El balanceo de grises puede ser útil en caso de urgencia. Pero, sobre todo cuando se practica con regularidad, puede perjudicar la salud emocional y las relaciones, advirtió Darlene Lancer, terapeuta matrimonial y familiar de California.

“Después de un tiempo, la gente se vuelve insensible”, dijo Lancer. “Empiezan a cerrarse a sus propios sentimientos de dolor o ira”.

La estrategia puede crear distancia entre usted y sus seres queridos.

“Realmente no lo recomiendo en una relación que quieras que dure y crezca”, dijo Lancer. Si te importa la salud a largo plazo de una relación, “lo ideal siempre es ser más auténtico” y hablar de tus problemas, añadió. (Y, por supuesto, si una relación es realmente dañina o peligrosa, quizá sea mejor dejarla o limitar el contacto).

Incluso a corto plazo, obstruir a alguien puede enojarlo o molestarlo, sobre todo si no se dio cuenta de que sus comentarios te molestaron, añadió Rapaport. La tía abuela Sally podría pensar que solo está conversando amistosamente cuando te pregunta, una vez más, cuándo vas a tener hijos, incluso si te parece un ataque.

En estas situaciones, la franqueza y cortesía pueden llevarte más lejos, afirmó Rapaport.

“A veces lo reconoces y dices: 'Entiendo lo que quieres decir, pero no es algo que quiera discutir en este momento'”, sugirió.

Entra con un plan de juego

Para tener éxito en el rock and roll, planifica con antelación. "A la gente le va muy bien tener un objetivo específico", dijo Whiten, así que piensa exactamente cómo te gustaría afrontar las situaciones difíciles que puedan surgir en tus reuniones. Así, cuando llegue el momento, podrás recurrir a tu plan en lugar de reaccionar emocionalmente.

Considera qué interacciones suelen ser más difíciles para ti y piensa en algunas respuestas tranquilas que puedas tener en cuenta. Esto puede ser tan simple como responder al consejo no solicitado de tu madre con un comentario neutral como: "Gracias, lo pensaré", en lugar de estallar, dijo Lancer.

Rapaport sugirió que también se podría reclutar a seres queridos con ideas similares para que ayuden si las cosas empiezan a calentarse.

“Contacten a la gente con anticipación y díganles: 'Oigan, si ven que esto me sucede, aléjenme'”, dijo.

Asegúrese de mantener bajo control el consumo de drogas y alcohol, ya que las sustancias hacen que sea mucho más difícil mantener la cabeza fría.

Por último, trate de centrarse en lo bueno (las personas que sí desea ver en la fiesta) y canalice un poco de empatía hacia las figuras difíciles de su vida, dijo Rapaport.

“Es posible que estas acciones que desencadenan enormes respuestas emocionales en ti tengan menos probabilidades de hacerlo porque estás pensando en su vulnerabilidad, sus debilidades, su incapacidad para saber cómo relacionarse con los demás”, dijo.

Un poco de generosidad de espíritu puede ser muy útil. Al fin y al cabo, son las fiestas.