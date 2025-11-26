“Oh wao”, conocí a Josué y Sophie

No hay nada en el mundo más tierno que los niños. Cuando nacen, son tan frágiles, tan hermosos y tan vulnerables que crees que con cualquier cosa puedes hacerle daño. Conforme pasan los días se van fortaleciendo y adueñándose cada vez más de tu corazón.

Ya cuando ríen, cuando comienzan a explorar sus manitas, a identificar quiénes son sus padres y sus personas favoritas todos quedamos prendados de su sabiduría. Adoptan una forma natural de sobrevivencia que sólo el que está a su alrededor o ha vivido la experiencia, puede entender.

Lo cierto es que, adentrarse en ese mundo infantil es como vivir en una ciudad fabulosa donde sólo se respira alegría, paz y mucho deseo de que el tiempo a su lado sea eterno.

Un gran privilegio

Hace poco tuve el gran placer de conocer a Josué y a Sophie, que son los hijos de Leonela, los nietos de mi sobrino Monchi y los bisnietos de mi hermana Milagros. Son mellizos y tienen siete meses de nacidos.

Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, ellos podían adueñarse de mi corazón. Ver al niño reírse como si quisiera voltearse con lo de adentro hacia fuera, o a la niña estar todo el tiempo con la boquita preparada para decir: “Oh wao” es como vivir en un mundo mágico donde sólo existe la felicidad y donde no hay espacio para pensar en el alto costo de la vida, la injusticia, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y demás males que enfrentamos en el día día en nuestra realidad dominicana.

Me moría por quedarme ahí

Allí, no sólo ellos te dan esa paz que traspasa todo entendimiento. Yeni, Luis, Leonela, Rafael y Linette completaban el equipo para que en Chicago, no sólo admirara la belleza otoñal que arropa la ciudad, sino que observara la sencillez de la vida en una casa sin barrotes, en la curiosidad de una ardilla que anda tras su maní, en la protección de Tico que ladra al menor movimiento de su familia, en un café recién hecho, en una comida preparada con amor, pero sobre todo, en la mirada tierna de dos caritas que te dicen que, a pesar de que el mundo está en constante transformación, la ternura y la belleza de los niños sigue siendo lo más hermoso de la creación.

Despedirme de lo vivido en aquel lugar fabuloso, me desgarró el alma, pero la certeza de que “para poder volver hay que irse”, como dice Tonny, alimenta mi ilusión de que luego volveré, aunque tal vez ya Josué y Sophie no estén tan pequeños, igual tendrán otros encantos. Mientras tanto, me quedo con la alegría de que: “Oh wao”, ya los conocí y los disfruté.