Celebran “Vístete de amor 2025”, un evento de apoyo integral para la mujer de hoy

La fundación, "Mujeres con Historias" creada y dirigida por la diseñadora Lucía Roque, celebró “Vístete de amor 2025”, una serie de charlas motivacionales que reunió a más de 200 mujeres en un ambiente de apoyo emocional, aprendizaje y crecimiento personal.

El evento tuvo como objetivo concientizar sobre la importancia de la salud mental en la calidad de vida, al tiempo de brindar información y herramientas de manos de expertas en psiquiatría, psicología, nutrición y bienestar integral.

En ese sentido, un selecto grupo de profesionales de la salud, imagen y mujeres de éxito, abordó temas esenciales para la mujer de hoy, como la autoestima, el amor propio y la fobia social.

El desarrollo de esta jornada, que tuvo lugar en el atrio de Acrópolis Business Mall, contó con la participación de Damaris Marmolejos (psiquiatra), Thamy Beltré (neurogastroenterologa), Maribel Cruz Coste (internista y gastroenteróloga), Bianca Blanco (nutrióloga), Luz Martínez (psicóloga), Carmen Ulloa (experta en seguridad y emprendimiento femenino), y Melissa Gonell, asesora de imagen personal.

A mitad del programa, la cantante y compositora, Nathalie Hazim, tuvo una participación especial, explicando el mensaje de su canción “¿Y esto a quién se lo digo?”, espacio que generó un momento de introspección colectiva.

Este encuentro reafirmó la visión de “Mujeres con historia”, un programa que promueve bienestar, educación y apoyo emocional para acompañar al sexo femenino en sus procesos de crecimiento y transformación.

En unión con su marca de alta costura, O.Q., Lucía Roque apoya a mujeres que atraviesan problemas de salud mental a través de su atelier de moda, y cuya marca dona un porcentaje de las ventas a la causa y organiza programas, como el mencionado aquí, para ofrecer apoyo, consultas gratuitas y ayuda para la reinserción de mujeres en recuperación.