Dedican Seminario SFIF Dominicana al mayor general Freddy González Estrada

Por sus grandes aportes a la sociedad dominicana desde el punto de vista militar y civil, el Seminario Internacional SFIF Dominicana, ha sido dedicada al mayor general Freddy González Estrada.

“Es la primera vez que nuestra organización otorga la cinta negra Shodan(primer Dan) a alguien con sobrados méritos para recibirla, y se hace en una actividad de esta envergadura con la asistencia de 350 estudiantes que saludaron con respeto a nuevo integrante de nuestra familia”, resaltan los representantes de la entidad en un comunicado de prensa.

El certificado y cinta negra fue entregado por el maestro Alejandro Castro, representante de Latinoamérica y el Caribe del estilo SkifShitocan internacional y el maestro Eduardo Mejía Jabid, presidente de la SkifDominicana.

Este Seminario Internacional de la SkifDominicana pertenece a la Shotokan karate International Federation.