Nadia Matos: La dominicana que pasó de ser banquera a mecánica y supervisora automotriz

Las dificultades que se presentan en la vida, para muchos, suelen ser motivo de desistimiento, de pausa o de renuncia; para otros, son la señal de que no existe más opción que avanzar. Ese es el caso de la dominicana Nadia Matos, de 45 años y oriunda de San Cristóbal, quien transformó su historia personal a fuerza de disciplina y convicción.

En una entrevista con Listín Diario, Matos relató que, antes de encontrar su verdadera vocación, trabajó en varios oficios. Fue banquera de lotería en la comunidad de Doña Chucha, en su provincia natal, y también trabajó en una fábrica de costura, hasta que decidió formarse en el área que realmente le apasiona.

“Antes de ser mecánica… yo trabajaba como banquera en mi sector, llegué a trabajar en una fábrica de costura hasta que decidí hacer un curso”, indicó.

Su primer acercamiento al área ocurrió en 2003, es decir, hace 22 años cuando decidió inscribirse en un curso básico de mecánica en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Antes de adentrarse en el mundo de los motores y las tuercas, ya había enfrentado los prejuicios del entorno.

En el mismo centro de formación no le ofrecieron inicialmente la opción de estudiar mecánica o electricidad automotriz debido a que era costumbre de que las mujeres optaran por otros oficios.

“Me mencionaron todos los cursos que eran para mujeres y no me mencionaron el de electricidad automotriz ni el de mecánica”, reveló Nadie Matos.

Nadia Matos, de 45 años, logró sus sueños de ser mecánica automotriz

La persona que la atendió le brindó toda la información necesaria, y ella pudo inscribirse con éxito en la formación de mecánica básica que deseaba

No obstante, pronto empezó a experimentar graves dificultades económicas donde en muchas ocasiones no podía ir a clases porque no tenía para pagar el pasaje.

Además, reveló que comenzaron a llegarle críticas que la desalentaban: decían que la formación que había elegido no tenía futuro, lo que aumentaba su inseguridad y el peso de sus obstáculos para seguir estudiando.

“Me alejé por los comentarios de las personas negativas: que eso era para hombre… me bajaron la autoestima y el ánimo”, dijo.

Sin embargo, comenta que al reencontrarse con uno de sus antiguos profesores le hizo reconsiderar permanecer en esa área ofreciéndole una gran oportunidad.

“Me dio la oportunidad (el maestro) de trabajar como mecánica en OMSA. Ahí duré cuatro años trabajando como mecánica automotriz porque él me ayudó y lo demás es historia”, expresó con emoción.

A partir de ese momento, su crecimiento fue sostenido. Nadia Matos logró encontrar trabajo como asistente de taller.

Al mismo tiempo que trabajaba continuó sus estudios, logrando graduarse en 2013 como técnica en mecánica automotriz.

Más tarde completó módulos adicionales para avanzar y escalar en otros puestos de trabajo que mejoraron su hoja profesional.

Ese esfuerzo rindió frutos. En 2023 obtuvo el título de Maestra Técnica en Mecánica Automotriz y, en 2024, pasó a integrar la comisión evaluadora de mecánica del Infotep.

En tanto que, a nivel laboral, actualmente se desempeña como supervisora de servicios técnicos en Reid Compañía Autocamiones, S.A., donde dirige un equipo de jóvenes técnicos y trabaja con la marca Isuzu, tanto para camiones como para camionetas.

“Hoy me siento orgullosa de mi camino recorrido. No solo por lo que he logrado, sino por abrir puertas para otras mujeres que sueñan con ejercer una profesión en la que pocos creen en ellas”, expresó con emoción.

Pero, su fuerza de voluntad no terminó al alcanzar su reciente posición. Su formación continua en desarrollo.

Matos reveló a Listín Diario que es estudiante de término de Ingeniería Industrial en la Universidad O&M y no descarta impartir docencia en el futuro.

“A todas las mujeres que sueñan, que luchan y que se levantan cada vez que la vida las desafía: nunca dejen de creer en su poder, porque el mundo necesita de su valentía, pasión y fortaleza”, concluyó.