Orizaba: la ciudad de las aguas alegres en México

Orizaba es de esos hermosos destinos que no te imaginas que existen en algún lugar del mundo y, precisamente, lo encuentras en Veracruz, México.

Este lugar de ensueño se caracteriza por sus atractivos culturales, históricos, religiosos y naturales, pero también por la simpatía de su gente, su limpieza, seguridad y orden.

Orizaba es conocida como la ‘Ciudad de las aguas alegres’, y el encanto que ofrece te hará conocerla a profundidad y enamorarte de ella. Declarada ‘Pueblo Mágico’, cuenta con vestigios de la época colonial, los que hacen de ella una real Joya de México.

Dentro de los lugares a visitar está el Teleférico de Orizaba. Este ofrece vistas panorámicas de la ciudad y una experiencia única al ascender al Cerro del Borrego. También posee un mirador llamado ‘Atalaya de Cristal’, el cual se encuentra ubicado a 312 metros sobre el nivel de la ciudad, donde se perderá tu mirada entre nubes y montañas.

Asimismo, cuenta con el Palacio de Hierro: Un edificio icónico de Orizaba, con un diseño llamativo e interesante. Puedes ver el Museo Francisco Gabilondo Soler: Conocido como el museo de Cri-Cri, un lugar dedicado al famoso grillito cantor. El Paseo del Río, que se caracteriza por ser una área para caminar y observar la naturaleza, con el famoso puente de los candados y un zoológico gratis al aire libre.

Si quieres refrescarte, Orizaba posee Laguna de Ojo de Agua, un lugar ideal, ya que sus aguas provienen de los manantiales del Cerro de Escamela. Lo religioso es representado por la Catedral de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de Orizaba, que resguarda una magnífica historia. En su museo podrás conocer cómo se ha transformado su diseño arquitectónico, la importancia de su arte sacro y los personajes importantes que la han marcado.

El Palacio de Orizaba

Su construcción se realizó de 1903 a 1905, con la finalidad de ser sede del Colegio Preparatorio de Orizaba, pero en el año 1926, José Clemente Orozco pintó en este edificio un mural, donde representó el dolor de los campesinos que vio morir en el atrio de la parroquia de San Miguel durante la revolución mexicana.

El Poliforum Mier y Pesado en Orizaba es un Castillo de estilo ecléctico que funciona como centro cultural y turístico. La entrada libre para sus jardines y exteriores. Ofrece varios museos, como el de Francisco Gabilondo Soler, el de Orizaba ‘ayer y hoy’ y el del traje, además de una biblioteca digital y una zona de restaurantes.

En caso de pasar pocos días se recomienda conocer Orizaba a través del Tren ‘Chipi Chipi’, nombrado así en honor a la fina lluvia característica de esta región. El trenecito cuenta con rampa de acceso para personas con discapacidad. A su vez este es un servicio ‘pet friendly’.