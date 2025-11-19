En ciudad colonial: la tradición de ofrecer huevos a Santa Clara

La Ciudad Colonial lucía despejada. Sin atascos. Sin tapones. Las únicas interrupciones eran las de aquellos tramos de calles en reconstrucción, de los cuales tenía conocimiento, pues busqué la información en la web.

No, no es un cuento. Parece que los sábados en las mañanas el tránsito es despejado. Había decidido ir a tomar unas fotos del convento de Santa Clara (el primer convento de monjas instalado en el Nuevo Continente).

Es que en el libro “Guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, por Kin Sánchez Fernández, había leído una historia de unos huevos que llevan a la santa. Y sentí curiosidad.

Bajamos por la calle Padre Billini y, al acercarnos a la esquina correspondiente, la Isabel la Católica, le indico a Alberto, el conductor, que tendrá que dejarme y dar una vuelta, pues allí estás prohibido estacionar. Mas al ver que hay en el lugar un agente de la Policía de Turismo me dice: “Antes vamos a preguntarle al policía de turismo”.

Se detiene, baja el cristal y le llama: “¡Comandante!, la señora quiere tomar una foto a este edificio, ¿dónde puedo esperarla?” El politur se acerca, le indica quedarse hacia un lado, para no interrumpir el tráfico y hasta me ayuda a bajar de la jeepeta. En eso estamos cuando de pronto se detiene justo al lado un vehículo de la institución y pregunta qué pasa. “La señora va a tomar una foto. Todo está bien”.

Tomo un par de fotos a la fachada, pero cuando me acerco a fotografiar la tarja, el resol me impide verla bien. Y él –se llama Christian- se ofrece a tomarla. ¡Listo! Al terminar reflexiono sobre lo que dice Kin: “Es tradición ofertar una docena de huevos a Santa Clara a cambio de que aleje las nubes y brille el Sol, cuando amenaza la lluvia que puede dañar una celebración importante al aire libre.

Tarja de Santa Clara menciona a don Rodrigo PimentelCChristian

Quienes prometen y ven su petición cumplida, deben ir al convento y ofrendar su canastilla de huevos, que colocarán frente al Altar Mayor”. Me pregunto si hoy en día continúa la tradición… Santa Clara es “la más sobria y sencilla de las iglesias conventuales de la colonia en la ciudad de Santo Domingo” escribía María Ugarte, “cuya apariencia de templo sólo se hace notoria en la fachada norte”.

En el tímpano del portal renacentista de la iglesia está la imagen en alto relieve de la santa. El convento, creado en el siglo XVI, fue el primer convento de monjas del Nuevo Continente.

Sepa más Personaje En Santa Clara está enterrado don Rodrigo Pimentel, un personaje de la colonia que, pese a ser un truhán y contrabandista, se convirtió en protector de las monjitas. “Fue durante medio siglo dueño y señor de Santo Domingo”. Como tal nació un dicho que en tiempos de la colonia se hizo famoso: “Aquí no hay más ley, ni más Rey, que Rodrigo Piimentel”. (Datos: María Ugarte: “Estampas Coloniales”)

