Libro sobre las Hermanas Mirabal entre mejores traducciones publicadas por imprentas universtiarias estadounidenses

El libro “Vivas en su jardín: La verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad”, publicado en inglés a principios de este año por la University of Florida Press fue incluido en una lista de 17 libros traducidos que la LIT-HUB califica como excelentes.

“Vivas en su jardín es la memoria de Dedé Mirabal, la hermana que sobrevivió la tragedia del asesinato de las hermanas Mirabal, y quien durante décadas mantuvo viva la historia en la memoria del pueblo dominicano”, informa la LIT-HUB en nota de prensa.

El libro fue traducido por la periodista, traductora e intérprete dominicana Ana (Nani) Martínez, y la Dra. Heather Hennes, profesora de Español del Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad Saint Joseph’s en Filadelfia.

Fue puesto en circulación a fines del pasado mes de mayo en las ciudades de Lawrence, Massachusetts, y la ciudad de Nueva York.

La puesta en circulación del libro en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo en el campus de la escuela Hermanas Mirabal, ubicada en el Alto Manhattan, donde alrededor del 90% de la comunidad es de origen dominicano.

El libro cuenta con una introducción de Julia Alvarez, autora del libro “En el tiempo de las mariposas”. En sus palabras, la destacada autora domínico-americana dice que “Este es el libro que hubiese querido tener a mano cuando estaba escribiendo ‘En el tiempo de las mariposas’”.

Desde hace décadas, la LIT-HUB se ha dedicado a publicar obras de ficción y no-ficción de otros idiomas al inglés, lo que ha permitido que sus autores puedan alcanzar un público anglo-parlante mucho más amplio y diverso.

La organización fue fundada en el 2015 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Su página electrónica ofrece noticias, ideas y todo lo demás relacionado con el mundo literario estadounidense e internacional.

Otros libros incluidos en la lista, y traducidos al inglés, fueron escritos originalmente en francés, árabe, griego, coreano, ruso, danés, chino antiguo o arcaico y el yupik, la lengua original de los esquimales.