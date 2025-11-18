Hermanas Mirabal
Libro sobre las Hermanas Mirabal entre mejores traducciones publicadas por imprentas universtiarias estadounidenses
El libro cuenta con una introducción de Julia Alvarez, autora del libro “En el tiempo de las mariposas”. En sus palabras, la destacada autora domínico-americana dice que “Este es el libro que hubiese querido tener a mano cuando estaba escribiendo ‘En el tiempo de las mariposas’”.
El libro “Vivas en su jardín: La verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad”, publicado en inglés a principios de este año por la University of Florida Press fue incluido en una lista de 17 libros traducidos que la LIT-HUB califica como excelentes.
“Vivas en su jardín es la memoria de Dedé Mirabal, la hermana que sobrevivió la tragedia del asesinato de las hermanas Mirabal, y quien durante décadas mantuvo viva la historia en la memoria del pueblo dominicano”, informa la LIT-HUB en nota de prensa.
El libro fue traducido por la periodista, traductora e intérprete dominicana Ana (Nani) Martínez, y la Dra. Heather Hennes, profesora de Español del Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad Saint Joseph’s en Filadelfia.
Fue puesto en circulación a fines del pasado mes de mayo en las ciudades de Lawrence, Massachusetts, y la ciudad de Nueva York.
La puesta en circulación del libro en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo en el campus de la escuela Hermanas Mirabal, ubicada en el Alto Manhattan, donde alrededor del 90% de la comunidad es de origen dominicano.
El libro cuenta con una introducción de Julia Alvarez, autora del libro “En el tiempo de las mariposas”. En sus palabras, la destacada autora domínico-americana dice que “Este es el libro que hubiese querido tener a mano cuando estaba escribiendo ‘En el tiempo de las mariposas’”.
Desde hace décadas, la LIT-HUB se ha dedicado a publicar obras de ficción y no-ficción de otros idiomas al inglés, lo que ha permitido que sus autores puedan alcanzar un público anglo-parlante mucho más amplio y diverso.
La organización fue fundada en el 2015 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Su página electrónica ofrece noticias, ideas y todo lo demás relacionado con el mundo literario estadounidense e internacional.
Otros libros incluidos en la lista, y traducidos al inglés, fueron escritos originalmente en francés, árabe, griego, coreano, ruso, danés, chino antiguo o arcaico y el yupik, la lengua original de los esquimales.