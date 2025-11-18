Jornada de Compromiso: ciudadanía activa y aprendizaje transformador

Construir las sociedades que queremos -más justas, prósperas, participativas y sostenibles- requiere el esfuerzo de todos los sectores. Entre estos, por supuesto, tiene un papel protagónico la academia, como generadora de conocimiento, innovación y soluciones con impacto, y a través de la formación de profesionales conscientes y comprometidos con su comunidad.

Pero convertir jóvenes universitarios en líderes capaces y empáticos que participen y responsablemente en los asuntos públicos no sucede por casualidad. Lograr la competencia de compromiso ciudadano en los estudiantes exige articular experiencias académicas con intervención social, diálogo público y reconocimiento de referentes éticos.

El Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana, Unibe, específicamente el área de Ciencias Sociales, lleva a cabo diversas estrategias pedagógicas para desarrollar destrezas y actitudes encaminadas al ejercicio de una ciudadanía crítica de su realidad y comprometida con el desarrollo sostenido de la comunidad.

Su actividad sello es la Jornada de Compromiso Ciudadano, un espacio formativo co-curricular que integra proyectos de investigación-acción, espacios deliberativos (paneles, conversatorios, mesas redondas) y la interacción con personalidades cuya trayectoria encarna los valores de una ciudadanía informada, responsable y solidaria, en coherencia con la misión institucional.

En términos pedagógicos, la Jornada opera como aprendizaje experiencial y situado: los estudiantes identifican necesidades públicas, formulan diagnósticos, diseñan intervenciones y comunican resultados frente a audiencias académicas y comunitarias.

La estrategia metodológica investigación - acción prioriza competencias transversales como pensamiento crítico, liderazgo colaborativo, comunicación pública, diseño de proyectos, ética profesional e interculturalidad, vinculándolas con objetivos explícitos de fortalecimiento democrático y apropiación de responsabilidades cívicas.

La presencia de personalidades inspiradoras y el reconocimiento al liderazgo comprometido (Premio Quintiliano Jáquez) modelan conductas ejemplares y refuerzan la dimensión axiológica del aprendizaje.

Los resultados acumulados evidencian impacto institucional y comunitario: entre 2013 y 2022 se registran 12,203 estudiantes impactados, más de 200 proyectos de investigación-acción y más de 300 actividades de vinculación con comunidades vulnerables, junto con el reconocimiento a 20 estudiantes (activos/egresados), 10 docentes y 10 personalidades por su compromiso social. Estas cifras no son meramente cuantitativas; describen una trayectoria de institucionalización del compromiso ciudadano como práctica formativa sostenida.

Compromiso social

La diversidad temática y territorial de los proyectos confirma la pertinencia social de la Jornada de Compromiso Ciudadano: apoyo a infancias en extrema vulnerabilidad en la frontera domínico-haitiana (Ayitimoun Yo); apoyo a casas de acogida de niños huérfanos y abandonados, mediante donaciones, docencia y logística sanitaria.

Asimismo, intervenciones artísticas con murales en barrios urbanos (Los Guandules) para reconfigurar imaginarios y entornos; iniciativas de ecoturismo comunitario (Los Cacaos, San Cristóbal); campañas de salud y recaudación como CorreTEA 5K, así como proyectos de inclusión educativa y cultural (ej.: “De limpiabotas a músico”). Tales experiencias integran diagnóstico, acción y evaluación, habilitando aprendizajes auténticos y medibles.

Mirando hacia adelante, la XIII Jornada de 2025, con el tema “Inclusión con dignidad y justicia”, profundiza el marco normativo y ético del programa. Al situar la inclusión como eje, se impulsa la competencia de análisis de problemas sociohistóricos, de género, socioeconómicos y ambientales y la capacidad de diseñar soluciones con y para la comunidad.

La estructura organizativa (comités responsables) y el portafolio de actividades (paneles, conferencias magistrales, conversatorios, reconocimientos) aseguran continuidad, rigurosidad y rendición de cuentas académicas.

En términos generales, la Jornada de Compromiso Ciudadano traduce principios del aprendizaje basado en servicio y la investigación - acción en prácticas transformadoras: fomenta identidad cívica, consolida competencias profesionales transferibles y teje alianzas con actores sociales, mientras visibiliza modelos de liderazgo ético.

Su trayectoria y resultados demuestran que la universidad puede —y debe— ser agente formador de ciudadanía crítica y co-diseñadora de soluciones públicas con evidencia, sensibilidad y excelencia académica.